نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استبدال الكود فري فاير 2022 لاستبدال المكافئات من موقع Garena واحدث اكواد Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر موقع قارينا هو موقع استبدال الكود فري فاير الرسمي وذلك للحصول السريع على عدد كبير ولا نهائي من المكافئات التي تعمل على منحها هذه الكودات للاعب اذا قام بعملية الاستبدال بالطريقة الصحيحة، حيث تتكون اكواد الاستبدال من عدد من الرموز تحمل كل منها حروف وأرقام تكون بعدد 12 من هذه الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام، وتعمل عملية الاستبدال على تمكين اللاعب من مزايا متعددة.

موقع استبدال الكود فري فاير

يمكن للاعب Free Fire من خلال استعمال موقع غارينا الرسمي Garena القيام بعملية استبدال الاكواد والتي تعمل على تسليح اللاعب بعدد من المعدات الحربية النادرة، والتي تعمل من اجل الفوز السريع في اللعبة والقضاء على كافة الأعداء والمقاتلين الذين يريدون الفتك باللاعب طوال مدة اللعبة التي تعتمد على الحرب والقتال، حيث يمثل إستبدال الكودات اهم العمليات التي يسعى إليها اللاعب.

موقع استبدال الكود فري فاير القديم

أن مركز جرينا للعبة هو موقع استبدال اكواد فري فاير القديم وذلك عن طريق عدد من الخطوات:

الدخول الى هذا الموقع الرسمي قارينا فري فاير.

ثم التسجيل في الموقع عن طريق حسابات اللاعب في الفيسبوك او جوجل البحثي.

القيام بنسخ للكود المراد استبداله ولصقه في المربع الخاص به في جارينا.

ثم الضغط على ايقونة الاستبدال ثم اختيار الموافقة.

ومن ثم سوف تظهر لك المكافئات التي قمت بالفوز بها.

اكواد Free Fire غير مستعملة

يتمكن جارينا من حل العديد من المشكلات التي قد تواجه اللاعب في لعبة فري فاير 2022 باعتباره الموقع الرسمي للعبة، ومن الكودات التي يمكن استبدالها مايلي:

كود FV48 HU76 TSRF، كود F187 6TGW 34HY.

ثم أيضا كود G4B5 TJGS RE8D، كود EH5N 6M78 OU98.

كود SXQ2 DR3T 4G5S، كود F78K M9L8 LO0O.

ثم أيضا كود L618 YHG5 JK16، كود 372D RED9 SXC1.

فري فاير كود عربي يعطيك جواهر

يعمل مركز غارينا فري فاير على منح الكثير من الجواهر للاعب وذلك عن طريق الشحن عبر الموقع، اذا يعلن قارينا في هذا الصدد عن عدد من العروض التي تعمل في إطار حصول اللاعب على جواهر أضافية بالطريق الرسمية عن طريق شراء عدد من الجواهر بالصورة الرسمية للشراء المتمثلة في احد الطرق المعلنة في الموقع من رصيد اللاعب في الجوال او ما يمتلك من فيزا بنكية.