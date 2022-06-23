نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث أكواد شحن جواهر فري فاير سريعًا موقع الاسترداد free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت لعبة فري فاير عدد من الحزم الجديدة الرائعة داخل بيئة اللعب الذي يُمكن الحصول عليها مخفضة بسبب الموسم الجديد، بالإضافة إلى أتاحة الحصول على تشكيلة رائعة ومتنوعة من الأسلحة الجديدة متعددة المهام التي يُمكن استخدامها وفق وضعيات متعددة، بجانب توفير عناصر مميزة ومجانية في كل حدث لوحده من خلال المشاركة والتسلق، مع إمكانية جمع التوكن والمهام داخل اللعبة أو بعد نهاية المباراة، مع حرية اختيار المميز منه لرمي النرد في حدث الويب للحصول على الجوائز والهدايا والمكافآت القيمة.

حزمة كليوباترا الذهبية

أما عن أهم الحزم التي تم توفيرها في لعبة فري فاير مؤخرًا فهي حزمة كليوباترا الذهبية التي يتوفر معها العديد من السكنات والحزم والهدايا والأسلحة والملابس التي تظهر للمرة الأولى، وهو ما يتيح لك حرية الاختيار بين ما تريد من مهام وعناصر لاستخدامها في القتال للوصول نحو الهدف الخاص بك والبقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة.

كيفية استرداد أكواد Free Fire

في البداية وقبل أن ننشر لكم تشكيلة من أحدث أكواد فري فاير المنتشرة، نوضح لكم كيفية استرداد تلك الأكواد في الموقع الرسمي والخانة المخصصة للحصول على الجواهر الأكيدة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع استرداد أكواد Free Fire الرسمي.

سجّل الدخول بالربط مع حسابك على Facebook أو Google أو Twitter أو Apple.

انسخ الكود ثم الصقه في مربع النص المخصص له.

ثم اضغط على زر التأكيد للمتابعة.

قم بالتأكيد في المربع الذي يفتح لمقارنة الطلب عبر موافق.

اذهب إلى بريد اللعبة وابحث عن المكاقآت والجواهر الجديدة.

قد يستغرق وصول الجوائز ليوم كامل.

الأكواد الجديدة

DDFRTYPOUYT

MJTFAER8UOP

SDAWR88YOUB

NHKJU88TREQW

MHOP8YTRZACD

BHPOU82021NHDF

FFGYBGFDAPQO

FFGTYUO21POKH

BBHUQWPO2021UY

ADERT8BHKPOU

RRQ3SSJTN9UK

FF11WFNPP956

FY45 6U7I UYJT

GRFCFR7F

FGSV JHBH GY9T

FTR2 F4RG DF6S

F467 FBHT 8CDE

UD5W Y5CA

FUYT XSHE

مع الأخذ في الاعتبار من مراعاة أن يكون الكود المُسجل ساري الصلاحية وغير منتهي.

فري فاير وتحديثات مستمرة

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه اللعبة إطلاق تحديثاتها المستمرة التي تتضمن العديد من الميزات الرائعة، بالإضافة إلى إجرائها عدد من التحسينات الموسعة على بيئة اللعب، كما تم تطوير عدد من الأسلحة المستخدمة مع اللاعبين، لزيادة ورفع دقة تصويبها نحو الهدف بنجاح خلال عمليات القتال.