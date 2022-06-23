طريقة عبقرية سحب الفلوس من الــ ’’ATM‘‘ ماكينة الصراف الآلي بدون استخدام بطاقة الفيزا!

لهذا السبب يسعى الكثيرين إلى معرفة طريقتها بالتفصيل، لهذا سوف نعرضها لكم بشكل واضح ومبسط، بالإضافة إلى أننا سوف نتعرف على طريقة إصدار محافظة إلكترونية لأول مرة.

طريقة سحب فلوس من الصراف الآلي بدون بطاقة البنك

أصبح يوجد في الوقت الحالي طرق عديد لتنظيم وتسهيل حركة الأموال، ومن أخر المستجدات استخدام الصراف الآلي بدون بطاقة البنك، وفيما يلي نتعرف أكثر عليها وعلى فوائدها:

المحفظة الإلكترونية: يمكن تعرفيها على أنها تطبيق إلكتروني يساعد الشخص على تنظيم كل حركاته المالية بطرق أكثر غير معقدة. لذا أصبحت الناس بشكل عام تميل إلى معرفة طريقة سحب فلوس من الصراف بدون بطاقة الأهلي لأن السحب أو الدفع بهذه الطريقة أصحب من أنسب الوسائل وأكثرهم أماناً، وحفظاً للوقت.

يمكن الاستفادة من المحفظة الإلكترونية في القيام بعمليات يومية عديدة بشكل سهل والبسيط مثل عملية تسديد الفواتير. وكذلك تحويل الأموال، أو سحبها، أو إيداعها في أي مكان، وخلال أي وقت من اليوم.

طريقة سحب فلوس من الصراف الآلي بدون بطاقة البنك

تتم من خلال قيام العميل بالتسجيل في تطبيق المحفظة الرقمية. بعد نجاح التسجيل يختار نوع العملية الذي يريد القيام بها وفي هذه الحالة هي السحب النقدي أو ATM Cash Out. يتم إدخال رقم المبلغ الذي يريد سحبه من خلال محفظته الإلكترونية. بعد ذلك سوف يطلب منه أن يقوم بتسجيل الرقم السري الخاص بمحفظته الإلكترونية.

بعدها سوف يبدأ النظام بشكل تلقائي في إظهار كود الأمان الذي يعرف بـ (OTP). الآن حان وقت اختيار الخدمة التي تريده من ضمن الاختيارات التي ظهرت على شاشة الصراف الآلي، وهي خدمات نقدية من دون بطاقة. نختار من ضمن الخدمات التي سوف تظهر خدمة المحفظة الإلكترونية.

بعده سيتعين عليك اختيار خيار السحب النقدي. بعدها سوف يطلب منك كتابة رقم هاتفك الذي قمت بفتح المحفظة الإلكترونية به. بعدها عليك أن تكتب الرقم السري الذي سوف يرسل إليك من المحفظة الإلكترونية على وجه السرعة لأنه يتغير بمرور الوقت. كتابة المبلغ الذي ترغب في سحبه من المحفظة الإلكترونية. بهذا تكون انتهيت من تعلم طريقة سحب فلوس من الصراف بدون بطاقة البنك.