انت الان تتابع خبر قنبلة سامسونج الجديدة.. Galaxy S23 هيكسر الدنيا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحسب ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كشف تقرير من GalaxyClub أن هاتفي Galaxy S23 و Galaxy S23 + سيقدمان كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، على عكس كاميرا السيلفي التي ظلت بدقة 10 ميجابكسل بداية من سلسلة Galaxy S10 في 2019 حتى Galaxy S22 في العام الجاري، لكن يبدو أنه ليس واضحا من سامسونج حتى الآن ما إذا كان سيتم وضع الكاميرا في ثقب، أو ستختفي الكاميرا أسفل الشاشة، كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الكاميرات الأمامية ستضم مستشعر OIS أم لا.

لم تكشف التقارير حتى الآن، ما إذا كانت الكاميرا الأمامية لصور السيلفي لطراز Galaxy S23 Ultra ستتفوق على طراز S22 Ultra، حيث يحتوي هاتف Galaxy S22 Ultra على كاميرا أمامية بدقة 40 ميجابكسل، فربما تأتي كاميرا الهاتف الجديد Galaxy S23 Ultra بنفس دقة الطراز السابق.

بالإضافة إلى ذلك كشف أحدث التسريبات عن تصميم أحدث هواتف سامسونج في نفس السلسلة Galaxy S23 Ultra ، حيث يتميز الهاتف الرائد الجديد بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدا بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز ما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.