طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل على هاتفك أو على جهازك الحاسوب pubg mobile وما مميزات التحديث الجديد

تعد لعبة ببجي موبايل تتميز بالكثير من المميزات التي جعلتها احتلت مركز كبير من الألعاب الإلكترونية، وحققت شهرة واسعة وأرباح كثيرة، ولهذا السبب جعل مؤسسي هذه اللعبة يعمل على تطوير دائم لهذه اللعبة، كما تتميز هذه اللعبة بتحميلها بطريقة سهلة على مختلف جميع الأجهزة من الكمبيوتر والموبايل، ويمكننا توضيح إليكم كافة تفاصيل اللعبة من خلال موقعنا .. تابعونا.

طريقة تحميل ببجى موبايل

قم باتصال الهاتف بشبكة الإنترنت.

قم بالدخول إلى متجر التطبيقات جوجل بلاى.

ثم قم بالدخول إلى صندوق البحث عن كلمة ببجي موبايل ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تثبيت.

وبعد ذلك أنتظر حتى يتم تثبيت هذه اللعبة ثم بعد ذلك اضغط على كلمة افتح والدخول إلى اللعبة.

طريقة تحميل ببجي موبايل للكمبيوتر

قم أولا بالدخول إلى متجر بلاى وابحث عن اللعبة.

وسوف يظهر أمامك الكثير من المواقع لتنزيل اللعبة فقم باختيار الموقع الذي يناسبك لتحميل هذه اللعبة.

ثم قم باختيار الإصدار الحديث الذي يتناسب مع الجهاز الخاص بك.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على زر التحميل وانتظر قليلا ثم بعد ذلك احفظ اللعبة في ملف على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مميزات لعبة ببجي موبايل

تحتوي هذه اللعبة على مجموعة من المعارك والتي من خلالها يقوم اللاعب بالقفز إلى المرتفعات واستخدام غطاء للرأس المحصن لحمايته من الهجوم ضد العدو، ولكي يتم الحصول على الكثير من الامتيازات داخل اللعبة يجب شحن شدات وذلك للحصول على أسلحة ومعدات لاستكمال كل مستوى باللعبة، كما أن ساحة المعركة والهجوم تحدث خلال دقائق فقط ومن الهام في تلك اللعبة القيام باستخدام الأدوات للحماية من الهجوم ضد العدو.

تتميز هذه اللعبة بالكثير من الحصول على هدايا مثل حصوله على 300 قوة مضاعفة للمعركة، بالإضافة إلى حصوله على 100AG وكثير من الهدايا مثل خوذة ثلاثية الأبعاد وغيرها من الهدايا، ولكن عند تحديث هذه اللعبة سوف تتوفر كل هذه المميزات في حسابك بسهولة، ولقد قامت شركة ببجي بعمل الكثير من التحديثات على مدار العامين الأخيرين من أجل تحسين مستوى اللعبة لجميع محبيها.