انت الان تتابع خبر ارخص هاتف فى السوق.. مواصفات واسعار هاتف سامسونج Galaxy F13 والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “سامسونج” عن نيتها إطلاق احدق هواتفها فى السوق للفئة المنخفضة والذي يأتي تحت اسم Galaxy F13 للأسواق الهندية، بتصميم مشابه لإصدار الشركة السابق Galaxy M13 مع اختلاف رئيسي واحد هو سعة البطارية والتي تبلغ قوتها 6000 مللي أمبير.

سامسونج Galaxy F13

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy F13

ومن المقرر ان يتم تشغيل هاتف “سامسونج” الجديد Galaxy F13 بواسطة معالج سامسونج الرائد Exynos 850، والذي يأتي بدقة تصنيع 8 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على خيارين من الذاكرة الداخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، إلى جانب فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD، لتوسعة مساحة الذاكرة بما يصل إلى 1 تيرابايت.

ارشيفية

وبخصوص التصوير والكاميرات ، فقد عززت “سامسونج” إمكانيات هاتفها الجديد Galaxy F13، بكاميرا خلفية ثلاثية ضمن جزيرة مستطيلة الشكل، تضم مستشعرا رئيسيا بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاويا بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED واحد.

سعر هاتف سامسونج Galaxy F13 الجديد

وقد كشفت شركة “سامسونج” عن الالوان المتاحة فى هاتف Galaxy F13 الجديد ، فيتوافر الأسود والأزرق والوردي، وهو متاح للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 155 دولارا (أي ما يعادل 2900 جنيه مصري)، لنسخة بسعة 4 + 64 جيجابايت، وستبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في 29 يونيو.