انت الان تتابع خبر تعاون بين آبل وسامسونج في إنتاج لسلسلة iPhone 14.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تسريبات ان شركة “آبل” الامريكية تخطط للتعاون مع شركة “سامسونج” Samsung Display لتوفير حوالي 80 مليون شاشة لجميع طرازات سلسلة iPhone 14 المرتقبة، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج وتسليم الشاشة بكميات ضخمة بين شهري يوليو وسبتمبر في عام 2022 الجاري.

شاشات ابل من سامسونج

Samsung Display توفر شاشات إضافية لسلسلة آيفون 14

ومن المقرر ان توفر “Samsung Display” التابعة لشركة سامسونج شاشات من نوع OLED لجميع إصدارات آبل القادمة، تعتمد على مواصفات وتقييمات بالغة الدقة، حيث ستستخدم سلسلة iPhone 14 شاشات تعتمد على تقنية LTPS-TFT وشاشات أخرى من نوع OLED التي تعتمد على تقنية LTPO-TFT.

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وذكرت تسريبات أن شركة “آبل” تعيد التفكير في خطة استخدام شاشات من شركة BOE أم رفض التعامل معها نهائيا، بعد أن اكتشفت محاولات غش في مواصفات الشاشة التي تنتجها، الشركة الصينية المتخصصة في صناعة شاشات الهواتف الذكية، و أحد موردي شاشات هواتف آيفون iPhone 13، بينما تحاول BOE محاولات عديدة لاستكمال التوريد لسلسلة هواتف آيفون iPhone 14.

وتأتي اسباب الازمة بين شركة “آبل” وشركة BOE الصينية ، إنه منذ عدة أشهر قامت الاخيرة بتغيير تصميم شاشة هاتف الفلاجشيب الحالي لآبل iPhone 13، بسبب نقص مكونات الإنتاج بسبب ظروف كورونا وغيرها من الأزمات العالمية بدون إخبار آبل بذلك.