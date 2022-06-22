نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل علي أكواد فري فاير غير مستعملة كودات Free Fire صالحة وتعمل 100% من Garena في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث أكواد فري فاير لعام 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع، يقدم موقع جارينا الرسمي خدمة إمكانية استبدال أحدث كودات فري فاير من خلال الموقع، والحصول تبعا الى ذلك على العديد من جوائز هذا الاستبدال التي يكون منها السكنات والرقصات المختلفة للعبة من رقصة العرش ورقصة القلب، بالإضافة الى سكار تيتان، وغير ذلك من الأسلحة المتطورة التي يحصل عليها اللاعب بطريقة سهلة عبر كتابة الكود في موقع Garena واستبداله الفوري.

أحدث أكواد فري فاير

يستعمل اللاعبين أحدث اكواد فري فاير من أجل الاسترداد الفوري للمكافئات التي يمنحها الموقع الرسمي للعبة مركز قارينا فري فاير لمن يقوم بكتابة الكود المراد استبداله بطريقة صحيحة في الموقع، اذا تشمل الكودات او رموز الاسترداد المكونة من 12 حرف يشكلون جنبا الى جنب الكود الخاص بالحصول على شيء ما من الأشياء التي يحتاج إليها اللاعب في مزاولة اللعب وكافة أدوات الاستمرار في الضرب والقصف بالقنابل والمدرعات.

كودات فري فاير صالحة للجميع 2022

يعمل اللاعب على البحث الدائم عن كودات اللعب الصالحة للجميع، والتي تشمل كافة اكواد الشرق الاوسط والسيرفر الأمريكي وأيضا السيرفر الأوروبي بالإضافة الى سيرفر شمال أفريقيا، وهكذا من كافة السيرفرات الأخري التي تتعلق بلعبة Free Fire، وذلك لما يكون من أهمية هذه السيرفرات جميعها في تناول الكودات الصالحة والعمل على استبدالها والحصول على جوائز الاسترداد من المجوهرات والرقصات، ومن تلك الكودات مايلي:

كود MXLO TVEL IWED ثم يوجد كود JEEH NMVQ XHIN.

وأيضا كود GLBM ALVT DDFK ثم كود FEHZ QRSC PMQT.

ثم هناك كود استرجاع حساب لعبة فري فاير SLPS UJGM P1MR.

وأيضا كود شرط البوتات Y3PS BVA1 KJHY.

ثم كود الفاير باس VAVS 2KLP HYTG.

كود كريمينال فري فاير

كود كريمينال الأزرق والأحمر يتألف من بعض من الرموز النادرة التي تعمل من اجل منح اللاعب عدد من الأصول النادرة للعبة، اذا يمكن من خلال اكواد فري فاير للاسترداد الحصول على شخصيات جديدة لا يستطيع اللاعب العثور عليها إلا بعد هذا الاسترداد اللازم والهام ومنها:

كودات كريمينال الاحمر وهو SA40KRPCFFQ1.

يوجد أيضا كود الكريمينال الأزرق وهو CAEMKTRNBFFC.

اكواد رقصات Free Fire

الحصول على جلد التنين وكودات Free Fire وأيضا كودات فاير فاس لا يغني عن استرداد كودات الرقصات وما تمنحه من تقوية شخص اللاعب وما لديه من حساب في اللعبة ومن الرقصات الهامة التي يعتني بها اللاعب كل من: