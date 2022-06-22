ضد الماء” تسريب مميزات هاتف iPhone 14 pro max ومميزات كاميرا هاتف أيفون 14 برو ماكس

مميزات iPhone 14 pro max تشغل بال الكثير من الناس خاصة في الوطن العربي لأن الكثير مننا يحب استخدام الايفون، ومع ذلك لم يتم الإعلان عن أي شئ رسمي خاص بالآيفون الجديد، ولكن يوجد الكثير من التسريبات التي ظهرت بشأن الأيفون الجديد المتوقع نزوله في منتصف شهر سبتمبر القادم، جمعنا لكم أهم التسريبات التي توضح شكل الهاتف الجديد.

مميزات iPhone 14 pro max

يوجد إجماع بين أهم المطورين حول العالم أو سوف يكون هناك تغيير جذري في الهاتف الجديد الذي سوف تصدره شركة Apple حتى في الفئة السعرية، من المتوقع أن يكون أقل من هاتف 13 برو ماكس الذي تم أصداره في العام السابق، حيث يوجد الكثير من التسريبات حول الهاتف الجديد والمتوقع أن يكون هاتف 14 pro max مثل النسخ السابقة، وهذه التسريبات أيضاً وضحت الكثير من المميزات للهاتف الجديد:

من المتوقع أن يأتي بشاشة 6.1 أنش وعرض الهاتف سيكون 78.1 ملم وطوله 16 سم وسمكه سيكون 7.6 ملم، وبالنسبة لوزن الهاتف سوف يكون 232 جرام.

شاشة الهاتف من المتوقع أن تكون من super retine، مكونة من زجاج السيراميك وتدعم اللمس المتعدد، الشاشة سوف يكون لها الكثير من المميزات مثل dolby vision بالإضافة إلى خاصية HDR الموجودة في أغلب هرات شركة آبل السابقة.

سيكون الهاتف مقاوم للغبار والماء، ويمكن أستخدام الهاتف تحت الماء في عمق يصل إلى 6 أمتار.

الهاتف بطاريته متوقع أن تأتي بسعة 5000 ملي أمبير وستكون داعمة للشعر السريع والشحن اللاسلكي، والبطارية سيكون عمرها أطول.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بمعالج A16 Bionic ثماني النواة، وسوف يأتي بنظام تشغيل IO16.

هيكل الهاتف من المتوقع أن يأتي مقارب لهيكل هاتف 13 pro max الحواف من الاستلستين والظهر من الزجاج.

كاميرا هاتف iPhone 14 pro max

معظم مستخدمي هواتف شركة آبل يفضلون الكاميرا كأحسن جزء في الهاتف، هذا يرجع إلى أن الصور المأخوذة من الهاتف تكون واقعية وألوانها مشبعة وجودتها عالية جداً في كل أجهزة الآيفون، حتى إن يوجد الكثير من صناع المحتوى يصورون بالأيفون بدلاً من الكاميرا ويكون الناتج أحترافي، لذلك فإن كاميرا جهاز iPhone 14 pro max تشغل الكثير من الناس، أيضاً أتت تسريبات بشأن كاميرا الهاتف الجديد.

من المتوقع أن تأتي الكاميرا الخاصة بهاتف آيفون 14 برو ماكس الخلفية بأربع عدسات أن عدسة وهي العادية ستكون بدقة 48 ميجا بيكسل وتدعم خاصية التثبيت البصري، والعدسة الثانية ستكون بدقة 16 ميجا بيكسل، أنا بالنسبة للعدسة الثالثة ستكون الموسعة والعدسة الأخيرة هي عدسة البورترية، وبالنسبة للكاميرا الأمامية سوف تكون مشابهة للكاميرا الأ مامية في جهاز آيفون 13 pro max.