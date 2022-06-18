بطريقتين.. احصل على انترنت مجـاني سريع بـدون شحن ولــ جميع الشبكات 2022!

الطريقة الأولى سوف نستخدم فيها تطبيق ربحي لشحن الرصيد من خلال الإجابة على أسئلة سهلة ومتنوعة موجودة داخل التطبيق وتُجدد باستمرار، أما الطريقة الثانية فسوف نستخدم فيها تطبيق لتخزين النت من الواي فاي بداخل الهاتف الذكي، وهو تطبيق مميز ذو تقييم عالي على منصة جوجل بلاي. إليكم أعزائي متابعي موقع ثقفني أحدث الطرق الشرعية للحصول على انترنت مجاني لجميع الشبكات بدون شحن.

انترنت مجاني سريع يومياً بدون شحن:

كما ذكرنا، الطريقة الأولى تعتمد على تطبيق ربحي لشحن الرصيد وهو تطبيق هدية الموضح بالصورة، ويمكنك استغلال هذا التطبيق أيضاً في شحن شدات بابجي وجواهر فري فاير إذا كنت من هواة ألعاب الهواتف الذكية. وتعتمد فكرة عمل التطبيق على ربح الهدايا والجوائز القيمة التي ذكرناها من خلال الاجابة على الاسئلة الثقافية الشيقة، فمع إجابتك عن تلك الأسئلة تحصل على نقاط يمكنك استبدالها بالعديد من الجوائز ومنها شحن رصيد الإنترنت والمكالمات للهاتف، نقاط تيك توك، شحن شدات ببجي و جواهر فري فاير وغيرها من الهدايا.

أما الطريقة الثانية فمجانية تماماً وسوف تفيدك جداً إذا كنت تحتاج للإتصال بالأنترنت بشكل عاجل بدون شحن بيانات الهاتف، حيث تعتبر بمثابة واي فاي متنقل في حد ذاتها، فهي تعتمد على تطبيق يُخزن الانترنت من خلال تجميعه عبر الإتصال بشبكة الواي فاي عن طريق تنفيذ بعض الخطوات السهلة. التطبيق الموضح بالصورة لاقى قبولاً كبيراً لدى المستخدمين ووصل تقييمه على جوجل بلاي إلى 4.6 من 5، فقط قم بتفعيل وضع تخزين الإنترنت واترك التطبيق يعمل لمدة قصيرة ويجمع البيانات داخل جوالك، وبعدها قم بتشغيل بيانات الهاتف واستمتع بإتصال انترنت مجاني بدون شحن الباقة.