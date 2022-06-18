انت الان تتابع خبر بكاميرا 200 ميجا بيكسل.. اول تسريب لمواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة “سامسونج” العملاقة تسريبات عن أحدث هواتفها فى الاسواق ، والذى سوف ينطلق قريبا تحت اسم Galaxy S23 Ultra، والذي سيأتي في صدارة سلسلة الشركة القادمة كهاتف مزود بقلم رقمي يقدم تجربة تدوين الملاحظات بعد إلغاء خط إنتاج Galaxy Note ، والذى يأتي بكاميرا قوية 200 ميجا بيكسل .

galaxy s22 ultra هاتف

تصميم هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra القادم

ومن المقرر ان يأتي تصميم هاتف “سامسونج” Galaxy S23 Ultra، بتصميم مميز مع غطاء خلفية بلون أصفر متطور مائل للون النحاسي المميز لسلسة نوت، وقلم إلكتروني باللون الأسود، وعلى الرغم من الصور ثلاثية الأبعاد التي انتشرت على الإنترنت حول الهاتف إلا إنه قيد التطوير في هذه المرحلة و لا يوجد تصميم نهائي لهذا الهاتف الذكي في الوقت الحالي.

galaxy s23 ultra هاتف

وحسبما اوضحت التسريبات، فإن هاتف “سامسونج” Galaxy S23 Ultra القادم سوف يأتي بشاشة منحنية مثقبة ذات حدود سوداء ضيقة، تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم في هذا الهاتف الذكي نسبة عالية جدا بسبب الحواف الرقيقة للغاية على جانبي الجهاز مما يشير إلى أنه سيأتي بشاشة كبيرة مناسبة للعمل مع القلم الذكي.

galaxy s22 ultra هاتف

ونشر موقع “gizchina” التقني فى أحدث تقاريره ، إن شركة سامسونج قد زودت طرازها الجديد بإمكانيات جلاكسي نوت التي أعلنت عن وقف إنتاجها خلال الفترة الماضية، حيث أصبحت أحد المميزات لهاتف سامسونج القادم وجود قلم S Pen Stylus مدمج بالهاتف.