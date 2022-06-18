انت الان تتابع خبر تليفون علي قد الايد.. اسعار ومواصفات هاتف اوبو Oppo A57 فى مصر والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة “اوبو” إنها بصدد الكشف عن مواصفات هاتفها الجديد منخفض التكلفة Oppo A57، والذي من المقرر أن يظهر في الأسواق الهندية لأول مرة في 21 يونيو، وسيأتي مزود بتقنيات مميزة صممته لينافس هواتف سامسونج من نفس الفئة من حيث الأسعار والمواصفات.

اوبو Oppo A57 4G

مواصفات هاتف اوبو Oppo A57 الجيل الرابع

تم تصنيف هاتف “اوبو” Oppo A57 الجيل الرابع بأفضل هاتف فى السوق ، لانه يمتاز بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية ، وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي، كما تدعم الشاشة أيضا نطاق ألوان DCI-P3 بنسبة 100٪.

اوبو Oppo A57 4G

ومن المقرر حسبما نشرت “اوبو” فإن هاتفها الجديد سوف يعمل بواسطة معالج من نوع Helio G35، والمطور بواسطة شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات 4G ،ويقترن هاتف أوبو Oppo A57، بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 3 جيجابايت .

شركة اوبو

وقد نشر موقع “gsmarena” التقني إن هاتف اوبو الجديد Oppo A57 سوف يعمل بواسطة معالج من نوع Helio G35، والمطور بواسطة شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات 4G ، كما يدعم الهاتف توسيع ذاكرة الوصول العشوائي حتى 4 جيجابايت .