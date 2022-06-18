عشر مِيزات ذكية مدفونة في متصفح "جوجل كروم" يجهلها معظم المستخدمين.. تعرف عليها الآن

وبحسب ما ذكره موقع "howtogeek"، يتضمن متصفح جوجل كروم الكثير من الميزات المتطورة التي قد لا يعرفها الكثيرون، والتي يفتقر إليها المتصفحات الأخرى، إليك أبرزها فيما يلي:

*إرسال علامة التبويب الخاصة بك:

قد تحتاج في بعض الأحيان إلى مشاركة علامة التبويب الخاصة بك على متصفح جوجل كروم أو سطح المكتب بأكمله على شاشة مختلفة، يحتوي متصفح الويب الأشهر على ميزة مدمجة سهلة الاستخدام تسمى Cast. والتي بمجرد النقر عليها من قائمة الإعدادات بالمتصفح، سيمنحك جوجل كروم ثلاثة خيارات لإرسال علامة التبويب الخاصة بك إلى أجهزة Chromecast أو Nest Smart Display، كما يمكنك إرسال علامة تبويب أو ملف أو سطح المكتب بأكمله.

*البحث في مواقع الويب:

إن واجهة برمجة التطبيقات للمربع متعدد الاستخدامات تتيح لك تسجيل كلمة رئيسية في شريط عناوين جوجل كروم، والذي يعرف أيضًا باسم المربع متعدد الاستخدامات المعروف أيضًا باسم شريط العناوين، مت تسميته بهذا الاسم لأنه يمكنه القيام بالعديد من الأشياء المختلفة، حيث يمكنك إجراء بحث مباشر باستخدام محرك البحث الذي تختاره، ولكن يمكنه أيضًا البحث في مواقع ويب معينة. وبدلاً من إجراء بحث في محرك جوجل، يمكنك فتح موقع معين إجراء بحث عليه مباشرةً من المربع متعدد الاستخدامات، في الواقع، يمكنك القيام بذلك باستخدام أي موقع ويب تريده تقريبا، مما يتيح لك توفير المزيد الوقت الضائع أثناء البحث عن ما تريد.

*البحث المميز في النص:

وهذه ميزة أخرى رائعة للبحث مخفية بمتصفح جوجل كروم، وهي القدرة على البحث بسرعة عن أي شيء بمجرد تمييز النص، سيعمل هذا مع أي محرك بحث اخترت استخدامه في Chrome، كل ما عليك فعله هو إبراز النص ثم النقر بزر الماوس الأيمن واختيار خيار"بحث المزود عن نص"، سيتم فتح علامة تبويب جديدة ببحث مملوء مسبقًا عن النص المميز، كاختصار سريع للبحث عن الأشياء.

*مجموعات علامات التبويب:

إن وجدت نفسك تستخدم عدد كبير جدا من علامات التبويب المفتوحة في متصفح جوجل كروم، فأنت بحاجة حقا إلى معرفة ميزة مجموعات علامات التبويب، والتي ستتيح لك تنظيم علامات التبويب في مجموعات لتوفير مساحة في شريط علامات التبويب، يمكنك نقل علامات التبويب وتنظيمها في مجموعات معا وتسميتها وتلوينها باألوان مميزة لكل مجموعة، فهي ميزة مفيدة أضافتها معظم المتصفحات الحديثة وأصبحت طريقة لا غنى عنها لمنع علامات التبويب من الاستيلاء على نافذة المتصفح.

*البحث عن علامات تبويب مفتوحة:

ميزة أخرى يمكن أن تساعدك في معالجة علامات التبويب الفوضوية المفتوحة بنافذة متصفحك هي Tab Search، لا يمكنك العثور على علامة التبويب التي تحتاجهبطريقة مباشرة، كل ما عليك فعله سوى النقر فوق السهم الصغير في الشريط العلوي لنافذة كروم، ويمكنك رؤيتها جميعا في قائمة، إذا كنت تعرف اسم علامة التبويب، فاكتبها في شريط البحث للانتقال بسرعة إلى علامة التبويب المحددة.

*تغيير خلفية علامة التبويب الجديدة تلقائيًا:

صفحة علامة التبويب الجديدة في كروم مفيدة بشكل مدهش، حيث تحتوي هذه الصفحة على اختصارات إلى خدمات جوجل مثل Gmail وصور Google وشريط البحث ومواقع الويب التي تزورها بشكل متكرر، يمكنك تعيين خلفية واحدة لاستخدامها طوال الوقت، أو يمكن أن تجعل متصفحك يتنقل تلقائيا بين الخلفيات المختلفة، حيث يمكنك الاستمتاع كل يوم بخلفية جديدة جديدة.

*تغيير مكان حفظ التنزيلات:

متصفح جوجل كروم يحفظ التنزيلات في مجلد يسمى “التنزيلات” على جهازك، يمكنك بالفعل تغيير مكان حفظ هذه التنزيلات، يوجد لديك خياران لمجلد التنزيل الخاص بك، يمكنك اختيار أي موقع افتراضي تريده أو اختيار أن يتم سؤالك في كل مرة أين تريد حفظ التنزيلات التي تقوم بها، إذا وجدت أن مجلد التنزيلات يخرج عن نطاق السيطرة، فقد يكون من الجيد تغيير طريقة عمل كروم.

*التعليقات المباشرة لأي فيديو أو صوت:

تعتبر التسميات التوضيحية ميزة ضرورية للعديد من الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع، حيث تحتوي العديد من المواقع مثل يوتيوب على تسميات توضيحية جيدة مضمنة، ولكن مع جوجل كروم يمكنك استخدام ما يسمى “Live Captions” وهي ميزة تقوم تلقائيًا بوضع تسميات توضيحية على الشاشة لأي مقطع فيديو أو صوت يتم تشغيله في متصفحك.

*تمكين الإضافات في وضع التصفح المتخفي:

لا تتضمن خيار وضع التصفح المتخفي في جوجل كروم إمكانية تثبيت الإضافات، هذه ميزة خصوصية، ولكن يمكنك إضافة بعض الملحقات في وضع التصفح المتخفى، حيث يمكنك تحديد الامتدادات التي ترغب في وضع التصفح المتخفي، فقط ضع في اعتبارك أن هذا سيسمح لتلك الإضافات بالوصول إلى تصفحك أثناء وضع التصفح المتخفي.

*تجربة الميزات المخفية:

وفي الأخير يحتوي جوجل كروم على الكثير من الميزات المخفية التي قد لا تعرفها، هذه الميزات مخفية خلف خيار يسمى “العلامات” والتي يمكنك تمكينها يدويا، حيث تضيف جوجل باستمرار علامات الميزات الجديدة وتزيلها، قد يكون من الممتع تجربة بعض هذه الميزات أثناء استخدام كروم.