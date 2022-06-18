نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية الموسم الثاني.. أحصل الآن على لعبة بيس eFootball pes mobile 2022 للجوال في المقال التالي
منذ أن تم الإعلان عن صدور لعبة بيس eFootball pes mobile 2022 على الجوال في بداية الشهر الجاري وشهدت نسبة تحميل عالية على جميع الهواتف بمختلف إصداراتها، وذلك بسبب الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها اللعبة في جميع أنحاء العالم، والتي تعد من أبرز ألعاب كرة القدم والتي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الطويلة الماضية والتي شهدت نسخ مختلفة من اللعبة والتي تم تغيير اسمها مؤخرا لتصبح إي فوتبول مع الكثير من التحديثات والتطوير في اللعبة من قبل الشركة المطورة لها، والتي تسعى في جعل اللعبة في المركز الأول وسط منافسة قوية مع لعبة فيفا التي تتمتع هي الأخرى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.
بيس eFootball pes mobile 2022 على الجوال
ورغم أن اللعبة كانت قد صدرت في شهر أبريل الماضي على العديد من الأجهزة مثل الكمبيوتر وبلاي ستيشن وإكس بوكس بمختلف إصداراتهم إلا أن الملايين كانوا يترقبون صدورها على الجوال وذلك بسبب أنه أكثر سهولة في اللعب كما أنه يمكن المستخدم في اللعب من أي مكان وفي أي توقيت، ولذلك فشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية الكثير من البحث والتساؤلات عن موعد صدور نسخة الموبايل والتي كانت قد تأخرت بسبب قيام شركة كونامي بمزيد من التطوير والتحسين بها وفقا لما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للشركة التي تعد من أبرز شركات الألعاب في العالم.
وبالفعل شهدت تلك النسخة الكثير من التطوير والذي لم نشهده في الإصدار الخاص بالعام الماضي 2021 وذلك حيث تم العمل على تحسينها من عدة جوانب أبرزها من خلال الجرافيك الخاص بها وأوجه اللاعبين التي أصبحت أكثر واقعية من الماضي، بالإضافة إلى تحسين سرعة اللعبة بعد أن كانت تسبب مشاكل لدى المستخدمين وخاصة أثناء اللعب إلكترونياً.
طريقة تنزيل بيس 2022 pes على الجوال
ونعرض لكم الآن طريقة تنزيل اللعبة المحببة لدى الجميع على الجوال والاستمتاع بها من خلال منافسة باقي اللاعبين على الفوز في المباريات، وذلك من خلال إتباع الطريقة التالية:
- فتح متجر جوجل بلاي لمستخدمي أندرويد.
- فتح أبل ستور لمستخدمي أيفون.
- كتابة اسم اللعبة “eFootball 2022” في صندوق البحث.
- سوف تظهر لك اللعبة.
- اضغط على خيار “تنزيل”.
- سوف يبدأ التحميل التلقائي لها.
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