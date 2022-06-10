نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile الخفية التي تساعدك علي الفوز بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile الخفية التي تساعدك علي الفوز بسهولة، حيث يبحث الكثيرون في لعبة ببجي موبايل الوصول إلي الأسلحة والمعدات التي تساهم في بقائهم علي قيد الحياة وتجعلهم دائما في المقدمة، والجميع يعلم أن الأسلحة والمعدات الحربية هي من العوامل الأساسية في فوز اللاعب بعملية القتال وربما يكون من ابرز أدوات التي يحتجاها اللاعبون في عملية القتال هي عبوات الطاقة والملابس التنكرية واسترجاع الدم، لذا نقدم لكم عبر فقرات هذا المقال اهم الأسرار الموجودة في لعبة ببجي موبايل الخيالية والتي تمكنك من الفوز بكل سهولة ويسر كما نقدم لكم العديد من طرق الشحن المختلفة.

أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile

استخدامك لبعض السيارات السريعة التي تنقلك من مكان إلي اخر قد يساهم في اتباع خريطتك في عملية القتال ولكن هنا ستجد انه من الواجب أن تعرف ما هي افضل السيارات التي يجب عليك اتباعها، لذا عليك باتباع السر الأول في التالي:

استخدم سيارة the dacia والتي تعد افضل واسرع السيارات علي وجه التحديد والتي تسير بسرعة تفوق 129 كليو متر في الساعة، وتتمكن من حمل فريق مكون من 4 أشخاص مرة واحدة، أما عن باقي السيارات فلا تتمكن من حمل اكثر من شخصين أو 3 علي اقصي تقدير.

عند عملية القفز من الطائرة للمائة لاعب تجد الجميع يبحث عن المعدات والأسلحة ولكن السر هنا في عملية القفز أو المناطق الأمنة safe zone لذا قم بالاطلاع علي السر الثاني.

لا تذهب أثناء الهبوط إلى منطقة غير أمنه safe zone.

البحث عن المناطق الأمنة عند الخروج من الطائرة أو الإقلاع من الأمور الهامة، حيث يجب عليك أن تبحث عن مناطق سكنية تتمكن من الاختباء فيها، لا تقوم بالسقوط في الشارع أو أي مكان مكشوف حتي لا تعرض حياتك إلي الخطر، حيث من افضل المناطق التي يجب النزول فيها هي منطقة shooting range في هذه المنطقة تتمكن من جمع الأسلحة والمعدات بكل بساطة.

قد تتمكن من تحميل لعبة ببجي موبايل من الموقع الرسمي أو من تطبيق متجر جوجل بلاي أو ابل أستور دون التعرف علي أهمية ضبط الإعدادات لذا قم بتنفيذ السر الثالث.

ضبط إعدادات لعبة ببجي لتناسب عملية القتال السريع واللعب الجماعي من اهم الأسرار التي عليك التعرف عليها.

شحن شدات ببجي موبايل

يعد سر شحن الشدات في لعبة ببجي من اهم الأسرار التي قد لا يعرفها البعض فالطريق الأول الذي قد يعرفه الكثيرون هو الشحن عبر موقع midasbuy فهذا الطريق ميسر وليس به أي مشاكل في عمليات الشحن إذا كنت ترغب في الشحن بدفع الأموال، فلا يحتاج منك سوي الدخول إلي موقع ببجي midasbuy ثم من خلال الدخول إلي هذا الموقع عليك بتحديد بعض المعلومات مثل وسيلة الدفع والأيدي والدولة.



ولكن سر لعبة ببجي الجديد والذي بدا الكثيرون اللجوء إليه هو الشحن المجاني من الموقع الذي يعرض خدمات مقابل شحن موقع oonoo وبعد الدخول علي هذا الموقع يصبح أمر الشحن بسيط إذا قمت بالتسجيل والدخول واختيار افضل طريقة من الموقع للحصول علي نقاط وتبدلها إلى شحن شدات ببجي موبايل مجانا.

هناك طرق مميزة تقدم لك شدات ببجي مجانا عن طريق القيام بعمل مشاركة لتطبيق معين أو أكثر أو مشاهدة إعلانات تجدها بدخل التطبيق أو مشاهدة فيديوهات زمن كل فيديو لا يتجاوز 35 ثانية أهم تتم هذه الآلية عن طريق الحصول على النقاط، مع تجميع عدد كبير من هذه النقاط تتمكن من حصد شدات ببجي مجانا.

حافظ علي نفسك من لعبة ببجي

كما ننصح الشباب والصغار بشكل خاص تجنب لعب ببجي لساعات طويلة تجنباً للأضرار الناتجة من ادمان لعبة ببجي والتي أبرزها ضعف الصحة البدنية نتيجة جلوس اللاعب لساعات متواصلة، كما أنها تزيد من السمنة، بالإضافة إلي المخاطر النفسية الناتجة من العف الموجود في اللعبة، لذا نوضح لكم جميع أضرار لعبة ببجي موبايل.

أسعار شحن ببجي موبايل

يمكنكم الحصول على شدات ببجي موبايل بأسعار مناسبة من خلال موقع midasbuy الرسمي، حيث أن أسعار 63 شدة الآن بسعر 10 جنية بالمصري، وسعر عدد الشدات 198 بالقيمة المصري 48 جنية مصري، فيما يمكنكم شراء 670 شدة بالجنية المصري 160 جنية، وشراء 1995 شدة بقيمة 400 جنية مصري، أما عن 4 آلاف شدة 805 جنية مصري.

إلى هنا هد انتهينا من أسرار لعبة ببجي موبايل pubg mobile والتي ذكرنا فيها طريقة شحن مجانية لذا نرحب بجميع تعليقاتكم الإيجابية التي تساعدنا دائما في تقديم المزيد من أسرار ببجي الجديدة.