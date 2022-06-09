كيفية شحن جواهر فري فاير Free Fire 2022 عبر الموقع الرسمي عن طريق ال ID

البحث عن طريقة شحن جواهر فري فاير من أكثر عمليات البحث على جميع محركات البحث المختلفة، حيث تسمح لك جواهر Free Fire بشراء العديد من الأشياء المهمة داخل اللعبة والتي تتمثل في الأسلحة والحيوانات الأليفة والجلود والرقصات الممتعة كما يمكنك بواسطة جواهر فري فاير المشاركة في حدث Luck Royale وحدث Diamond Spin حيث يوفر هذا الحدث او أي حدث آخر الكثير من الجوائز والهدايا المجانية مثل الشخصيات الفريدة وجلود النادرة والأسلحة القوية وكذلك ترقيات الأسلحة وأيضا مستحضرات التجميل التي يمكنك شرائها بعدد جواهر كبير لكن أي حد يوفر لك هذا الأشياء بأقل جواهر حيث يعتمد على الحظ، لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني موقع وطريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ال ID.

لعبة فري فاير واحدة من أفضل وأشهر الألعاب الأونلاين القتالية ذات الجودة العالية والتي تعرف بالجرافيك حيث تقفز شخصيتك من الطائرة ومعها 49 لاعب آخر ومن ثم يهبط كل اللاعبين بالمظلات واحد تلو الآخر على جزيرة ويكون الهدف الوحيد هو قتل اللاعبين والبقاء على قيد الحياة، من خلال البحث الأسلحة والملابس والمعدات الأخرى الموجودة في المنازل المهجورة.

يمكنك تنزيل لعبة فري فاير على الهاتف المحمول أو الحاسوب من مختلف بلدان العالم، الجدير بالذكر أن طريقة لعب فري فاير سهلة ولكنها مثيرة ورائعة جدا بشهادة ملايين اللاعبين، حيث حازت لعبة فري فاير على جائزة أفضل لعبة قتالية على قائمة أفضل تطبيقات لعام 2019 على متجر Google Play، كما تتيح لك لعبة فري فاير تكوين صداقات من مختلف الجنسيات.

كيفية شحن جواهر فري فاير Free Fire

في الخطوة الأساسية يجب الدخول إلى موقع شوب 2 جيم دوت كوم Shop2game. هنا ستظهر لك الواجهة الرئيسية لموقع Shop2game بها أيقونة لعبة Free Fire قم بالضغط عليها. يمكنك تسجيل الدخول من خلال كتابة معرف اللاعب بالشكل الصحيح وهو رقم ال ID أو من خلال تسجيل الدخول بحساب فيسبوك ( يرجى العلم بأن حساب فيسبوك لابد أن يكون مربوط باللعبة وبنفس الحساب المراد إليه ). ستجد مجموعة من خيارات الدفع سواء من فوري أو مصاري أو أمان أو فودافون كاش أو كاش يو وغيرهم. تحقق من طريقة الدفع المتاحة لديك مع العلم أن هنا خصومات لكل طريقة على حدا. حدد العرض المناسب لشحن الجواهر بداية من شحن 5 جواهر وحتى شحن 2200 جوهرة والحصول على 220 من جواهر فري فاير مجانا عند الشحن أي بمقدار 10%. بمجرد السداد سيتم إضافة جواهر Free Fire التي اشتريتها إلى حساب Free Fire الخاص بك خلال دقيقة.

كيفية معرفة رقم معرف اللاعب Free Fire