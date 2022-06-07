لعبة اي فوتبول التحديث الأخير 2022 خطوات تنزيل e football pess آخر إصدار

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عمر شويل - جدة وفقا لما أعلنت عنه شركة كونامي فان تحديث لعبة اي فوتبول التحديث الأخير 2022 يشتمل على عدد من البنود التي تعمل في صدد تعديل ما قد كان من سلبيات التحديث الماضي، والوصول في هذا الصدد إلى مميزات جديدة للعبة مثل زيادة الدوريات الرياضية التي تكون على مستوى العالم من الدوري الأسباني، والاوروبي، وما إلى ذلك في اللعبة، مما يجعل لها رونق جديد يعتمد على الواقعية في تسديد الضربات والهجمات المتتابعة.

لعبة اي فوتبول التحديث الأخير

عملت لعبة اي فوتبول التحديث الأخير بحسب ما تم الإعلان عنه من شركة كونامي المنتجة لهذه اللعبة التي تعد من أكثر ألعاب كرة القدم انتشارا حول العالم، وخاصة في هذه الفترة على أبراز ما كان من عيوب في النسخة القادمة من اللعبة وتحديثها بما يتوافق بما يكون من إقبال جماهيري علي الاستمتاع باللعب بها عبر الإنترنت، ومن الأشياء المستحدثة في هذا الصدد ما كان من تعديل جودة الصورة التي كانت تعاني من عدم الدقة.

تنزيل e football 2022

بمكن للاعب لعبة اي فوتبول التحديث الأخير اتباع خطوات التنزيل المتتالية:

الدخول عبر أجهزة الاندرويد إلى تطبيقات جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة.

تسجيل اسم اللعبة في خانة البحث عبر ابل ستور في الهواتف المحمول التي تعمل وفقا لنظام IOS.

عند ظهور اللعبة في أي من المواقع الإلكترونية يقوم اللاعب بالضغط على كلمة download أو تنزيل.

ثم يقوم اللعب بالبدء في خطوات اللعب المتمثلة قي تكوين فريق كرة قدم متميز.

تثبيت بيس 22 تعليق عربي

أضافت التحديثات الحالية للعبة أي فوتبول إمكانية استمتاع اللاعب بتعليق صوتي يأتي باللغة العربية، فضلا على وجود عدد من اللغات العالمية الأخرى مثل الانجليزية، واللغة الأسبانية، والفرنسية أيضا، وذلك من اجل استمتاع العرب بهذه اللعبة عن طريق المؤثرات الصوتية المتمثلة في التعليق العربي وأصوات الجماهير التي تكون باللغة العربية، وبالعديد من اللغات الأخرى، ويمكن تنزيل اللعبة بهذا الشكل من متجر جوجل بلاي للهواتف الاندرويد.

تنزيل لعبة بيس 2022 من ميديا فاير

يمكن للاعب بيس 22 تنزيل اللعبة للكمبيوتر من ميديا فاير عن طريق معرفة مقتضيات نظام التشغيل وهي: