نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن.. تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES أخر إصدار علي جميع الأجهزة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث لعبة إي فوتبول بيس، ازداد البحث في الفترة الأخيرة من قبل عشاق هذه اللعبة الإلكترونية حول متابعة التحديث الأخير لهذه اللعبة على جميع الهواتف الذكية حيث أعلنت شركة كونامي اليابانية أنه تم تحديث هذه اللعبة على الموبايل من خلال أضافة العديد من الرسائل النصية في صندوق الوارد الحالي يتعلق بإمكانية تشغيل أو تحديث لعبه أي فوتبول بيس على الموبايل والتي سوف يتم تحديثها خلال الأيام القادمة.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

خطوات تحديث أي فوتبول بيس 2022 سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة لكي تتمكنوا من تحديث لعبه أي فوتبول بيس 2022 على الهواتف الذكية وتشمل الآن،

أولا ينبغي عليك أن تقوم بشحنة الهاتف الخاص بك ثم تقوم بفتح المتجر الخاص بجهاز الأندرويد متجر جوجل بلاي ثم تقوم بكتابة اسم اللعبة في مربع البحث وتقوم بالضغط على تشغيل لعبه أي فوتبول بيس 2022 تعليق عربي وبعد أن تظهر على كلمة تثبيت وبعدها أن يتم تحميلها تقوم بفتح اللعبة على تحديث حتى يتم تشغيل جميع الملفات التي تتعلق بهذه اللعبة.

طربقة تحديث لعبة إي فوتبول بيس eFootball PES

يمكن أيضا تشغيل هذه اللعبة من خلال التشغيل على الهاتف من خلال فتح اللعبة والتي تكون إصدار 2021 سوف تظهر أمامك رسالة تحتوي على كلمة تحديث تقوم بالضغط عليها وتنتظر دقائق معدودة وسوف يتم تحديث هذه اللعبة وبعد ذلك تقوم بتشغلها سوف تتمكن من الحصول على التحديث الأخير.

تحديث لعبة إي فوتبول بيس علي الكمبيوتر

يمكن أن تقوم بتشغيل هذه اللعبة على جهاز الكمبيوتر من خلال اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم وتشمل الآتي،

أولا قم بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتأكد من اتصال الإنترنت عليه ثم تتأكد من وجود مساحة كافيه على جهاز الكمبيوتر وفي حالة إذا قمت بتنزيل هذه اللعبة قبل ذلك تقوم بفتح المتصفح الرئيسي الخاص بجهاز الكمبيوتر وتبحث عنها وبعد أن تظهر أمامك تقوم بالضغط على اللعبة سوف يظهر أمامك تحديث اللعبة تقوم بالضغط عليها والانتظار قليلاً وبعد ذلك تبدأ بفتحه سوف تتمكن من الحصول على الإصدار الأخير لهذه اللعبة.