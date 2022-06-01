تحديث لعبة أي فوتبول بيس 2022 efootball PES علي أجهزة الأندرويد والكمبيوتر والايفون

يوجد الكثير من اللاعبين التي يحبون لعبة كرة القدم والاستمتاع بها لذلك نجد أن لعبة بيس هي من أهم الألعاب التي يمكن اختيارها لهذه اللعبة عن طريقها يختار اللاعب الفرقة التي يلعب بها والملابس التي يرتديها اللاعبين يوجد بها جرافيك عالي الصورة حيث تظهر صورة الملعب كملعب حقيقي إلى جانب أنها تحتوي على أصوات جماهير من الحقيقي لذلك أن تلك اللعبة هي من أهم الألعاب الكروية التي بمكن لعبها، يمكن من خلالها نقل اللعاب من عالم واقعي إلى عالم كروي حقيقي ويمكن للاعب أن يدخل في البطولات داخل اللعبة مثل الحصول على الدوري أو كاس العالم وغيرهم من البطولات الكروية وعملت الشركة العاملة على اللعبة بتحديث اللعبة بين الحين والأخر للحصول على جميع المميزات الخاص ة بها وتطويرها لذلك سوف نوضح كيف للاعب أن يقوم بتحديث اللعبة من خلال هذا المقال.

تحديث لعبة بيس على هواتف الاندريود

قام الكثير من محبين اللعبة ويمتلكون هواتف الأندريود بالبحث عن كيفية تحديث لعبة بيس وسوف نوضح خطوات تحديثها من خلال النقاط التالية..

يدخل اللعاب على المتجر ثم يقوم بكتابة اسم اللعبة داخل شريط اللعبة.

يظهر له عدة خيارات يضغط على خيار اللعبة الخاصة به.

يقوم باختيار كلمة تحديث ويضغط عليها.

ينتظر قليلا حتى يتم تحديث اللعبة بنجاح.

يجب أن يكون الواى فاي قوي حتى تحدث اللعبة سريعا.

تحديث لعبة بيس على هواتف آبل

تختلف انظمة هواتف الأندريود عن أنظمة هواتف آبل لذلك حتى نتمكن من تحديث اللعبة عليها يجب علينا اتباع عدة خطوات..