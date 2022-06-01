ما هو شكل ايفون ١٤ الجديد؟ تسريبات عالمية وطفرة في عالم هواتف آبل

أعلنت شركة أبل عن استعدادها بإصدار هاتف آيفون ١٤ قريبًا، بالرغم من مضي حوالي ستة أشهر فقط على اطلاق هاتف ايفون ١٣، لهذا يبحث الكثير من عاشقي الآيفون عن ما هو شكل ايفون ١٤ المنتظر، ومن الجدير بالذكر أن شركة أبل جعلت دورة مدتها عند البدء في تصميم الأجهزة الحديثة إلى ثلاث سنوات، بحيث أنها في العام الأول تقدم شكلًا جذابًا، وفي الثاني تحافظ على هذا التصميم، أما في العام الثالث تقوم بعمل بعض التغييرات الرئيسية فيه.

ما هو شكل ايفون ١٤؟

يتساءل العديد عن شكل ايفون 14 المتوقع نزوله في هذا العام، وهو كالآتي:

سوف يبقى الشكل العام لهاتفي ايفون ١٢ و١٣ قرابة عام آخر.

بالإضافة إلى وجود نفس الحواف المسطحة وكذلك الزوايا المُستديرة، لكنه قد تختلف الانحناءات بصورة أكبر في طراز برو.

هذا بجانب وجود مكان أكبر للكاميرا كي تتلائم مع المستشعرات الحديثة.

كما أن الشاشة الخاصة بالهاتف سوف يوجد بها مكان صغير يُسمى الشق أو notch.

كما أنه يكون في هيئة قرص دواء صغيرة.

بجانب توافر فتحة في شكل دائرة للكاميرا الأمامية، وهذا حل مبدئي يوفره أبل حتى تضفي ميزة التعرف على الوجه، وذلك قبل أن تجعلها تحت الشاشة في الاستقبال، حيث أن هذا يتطلب حوالي ثلاث إلى أربع سنوات حتى يتم تنفيذه، شاهد:

ما هي أحجام ايفون ١٤ الجديد

قامت شركة أبل بعمل أحجام مختلفة من تشكيلة ايفون ١٤، والتي منها ما يلي:

توفير حجم ٦.١ بوصة لهاتف ايفون ١٤.

توفير حجم ٦.٧ بوصة لهاتف ايفون ١٤ ماكس.

توفير حجم ٦.١ بوصة لهاتف ايفون ١٤ برو.

توفير حجم ٦.٧ بوصة لهاتف ايفون ١٤ برو ماكس.

بالإضافة إلى الحصول على خط ايفون من غير طراز برو، وذلك بحجم ٦.٧ بوصة لهاتف ايفون ١٤ برو.

سعر هاتف آيفون ١٤ وموعد بدء انطلاقه

توجد توقعات تُشير بأن شركة أبل سوف تقوم بتسعير ايفون ١٤، وأن الأسعار تبدأ من ٩٩٩ دولار، هذا إلى جانب أن موعد انطلاقه سوف يكون في شهر سبتمبر القادم.