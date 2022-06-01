نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. نزل الآن لعبة بيس موبايل eFootball pes 2022 mobile على الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم الخطوات التي يمكنك من خلالها تنزيل لعبة بيس موبايل eFootball pes 2022 mobile والتي كان ينتظرها جميع عشاق الألعاب الإلكترونية وخاصة ألعاب كرة القدم والتي تعد لعبة إي فوتبول أبرزهم مع لعبة فيفا، وتم اليوم إصدار اللعبة بشكل رسمي والتي تم الإعلان عن أنها ستكون مختلفة عن لعبة بيس 2021 والتي كانت قد انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم نظرا للشعبية الكبيرة التي نجحت في الحصول عليها شركة كونامي المطورة للعبة التي أصبح لها جمهور كبير.

لعبة بيس موبايل eFootball pes 2022 mobile

وكانت شركة كونامي قد قامت بإصدار اللعبة على العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة مثل الكمبيوتر وبلاي ستيشن وإكس بوكس بمختلف إصداراتهم، وذلك في شهر أبريل الماضي، كما قامت الشركة بتأجيل إصدار اللعبة على الجوال والتي كان مقرر لها أن تصدر منذ عدة أشهر، ليتم بعد ذلك نزولها بشكل رسمي اليوم ويستطيع الجميع تحميلها بكل سهولة وبدء اللعب مع الأصدقاء أو بشكل منفرد وتحقيق الانتصارات.

وأعلنت شركة كونامي بأن التأخير الذي شهدته اللعبة في نسختها الخاصة بالجوال جاء بسبب أن الشركة رغبت في تطويرها بشكل أفضل، وتطوير العديد من المميزات الجديدة التي سوف تشهدها اللعبة وذلك حتى تستطيع تخطي لعبة فيفا 22 والتي منذ صدورها وحققت نجاحات كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

خطوات تنزيل لعبة بيس 2022 على الجوال

وأصبح الآن في إمكان الجميع تنزيل اللعبة سواء كان الجوال بعمل من خلال نظام أندرويد أو ios، وذلك بعد أن صدرت بشكل رسمي، ولكي تستطيع تنزيل اللعبة على الهاتف يجب عليك القيام بالخطوات التالية:

فتح متجر جوجل بلاي إذا كنت تستخدم أندرويد.

فتح أبل ستور إن كنت من مستخدمي أيفون.

كتابة “efootball 2022” في صندوق البحث.

سوف تظهر لك اللعبة على الفور.

قم بالضغط على “تنزيل”.

سوف تكون اللعبة على جهازك خلال ثواني.

وتقوم بعد ذلك تسجيل الدخول على اللعبة والبدء في اختيار فريقك وتبدأ اللعب والمنافسة على الربح والحصول على نقاط أكثر لكي تستطيع بعد ذلك شراء اللاعبين وضمهم إلى فريقك والاستمرار في تحقيق الانتصارات.