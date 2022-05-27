طريقة تحميل EA Sport FIFA 22 فيفا 22 تعليق عربي التحديث الجديد

FIFA 22 لعبة كرة القدم التي تحاكي الأكبر شعبية في العالم أجمع ويتابعها مليارات من البشر في مختلف دول العالم من تطوير ونشر شركة الألعاب المتخصصة في ألالعاب الرياضية الفردية أو الجماعية EA Sport الكندية ومنذ إطلاق النسخة الأولي من اللعبة عام 1994 تمتعت اللعبة بشعبية واسعة وتم الأعلان عن الأصدار الثاني من اللعبة في عام 1998 أي بعد الأصدار الأول باربع سنوات ومنذ الأعلان عن الأصدار الثاني تقوم الشركة بنشر إصدار جديد سنويا إلي أن بلغ عدد أجزار السلسلة 22 جزء بخلاق الإصدار الخاص بأجهزة الموبيل الذي تم إصدارة للمرة الأولي عام 2014 وتعتبر هي المنافس للعبة إي فوتبول 22 Efootball 22 ونتعرف الأن علي أهم مميزات اللعبة وطريقة تحميل فيفا 22 علي مختلف أجهزة الموبيل.

لعبة FIFA 22:

يمكن الاستمتاع باللعبة في صورة فردية أو في صورة جماعية وحتى 3 لاعبين في نفس المباراة عبر الانترنت

إمكانية استخدام أسماء اللاعبين الحقيقية وكذلك أسماء الأندية وشعاراتها

أصبح متاحاً في هذه النسخة تكوين النادي من ملعب ولاعبين وزي وشعار ومدرب وإداريين وفنيين

اللعبة متاحة بـ 20 لغة أهمها العربية و الإنجليزية وهي متاحة للشراء في 37 دولة حول العالم

اللعبة متاحة لجميع أجهزة الويندوز وأجهزة ألعاب الفيديو والجوالات والتابلت

الحصول على النقاط مع لعب المباريات والفوز بها من خلال نظام تشامبيونز و فيوت إيفنتس وغيرها من الأنظمة المتاحة دون تسجيل

إمكانية اختيار المؤثرات الصوتية والبصرية والألعاب النارية التي تعبر بها عن لحظات تسجيل الأهداف والنصر

إمكانية بيع وشراء واستبدال اللاعبين عن طريق الاتصال بالانترنت

مواصفات فيفا 22 للجوالات:

على الرغم من الإمكانيات والجرافيكس العالية للتطبيق والتي تكاد توازي تلك الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن و الإكس بوكس؛ إلا أن مواصفات تطبيق FIFA 22 ومساحته متواضعة نسبياً. يمكن تجميع أهم مواصفات التطبيق في النقاط التالية:

التطبيق مجاني لكنه يحتوي على عناصر يحتاج اللاعب لدفع المال للحصول عليها

كذلك مساحة الأبلكيشن أصغر من 100 ميجا بايت

أيضا الإصدار الحالي للتطبيق هو نسخة 22.7.0.2297

كذلك التطبيق متاح بأغلب لغات العالم وبالطبع على رأسها اللغة العربية

التصنيف العمري للعبة هو 4 سنوات حيث أنها آمنة تماماً للصغار والكبار

طريقة تحميل EA Sport FIFA 22