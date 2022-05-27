نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث كودات ببجي موبايل 2022 Midasbuy غير مستعملة وصالحة للجميع في المقال التالي

عمر شويل - جدة احدث كودات ببجي موبايل 2022 Midasbuy، يستطيع لاعب PUBG Mobile الحصول على احدث اكواد ببجي موبايل واستبدالها عن طريق الموقع الرسمي للعبة وهو موقع midasbuy وذلك من أجل الاستمتاع بما توجبه تلك الكودات من مزايا كثيرة للاعب يكون من أهمها الحصول على أعداد من الشدات uc التي من خلالها يمكن للاعب الاستمرار في هذه اللعبة التي يعد الشراء فيها من أساسيات اللعب.

احدث كودات ببجي موبايل

تزداد لعبة ببجي موبايل شعبية يوما بعد يوم نظرا لما تتميز به من كونها واحدة من أفضل الألعاب الحربية في عصرنا الحالي الذي تمثل فيه العاب الحرب أولويات اللعب عند الكثير من الأعمار المختلفة، والقيام بعملية شحن الاكواد يكون من الأمو المحببة في هذه اللعبة لما يستخلص منه اللاعب من مزايا الحصول على الجلود والملابس، فضلا عن السكنات والشخصيات الأسطورية، ولشحن شدات PUBG من الموقع الرسمي.

اكواد ببجي شدات

يحرص اللاعب على استخدام ميزة شحن اكواد PUBG موبايل والتي تعتبر مجموعة من الرموز يسمح للاعب كتابتها بالشكل الصحيح في موقع midasbuy الرسمي للعبة من اجل الحصول على أدوات تتمثل في احتياجات ضرورية للاعب في أثناء اللعب والعمل على اكتساح ساحة الحرب والقضاء على الأعداء.

كود BIFOZBZE6Q، كود R89FPLM9S.

ايضا كود BMTDZBZPRD، كود KARZBZYTR.

بينما كود KARZBZYTR، كذلك كود PGHZDBTFZ95U.

أخيرا كود TIFZQZANGC، كود RAAZBZJGS.

موقع استبدال كودات ببجي

هناك من الأمور الهامة التي اطلقها موقع midasbuy باعتباره المركز الرسمي للعبة ببجي موبايل لشحن الاكواد، وتكون خاصة باسترداد ما للعبة من اكواد، ومن تلك الأمور ضرورة تأكد اللاعب من صلاحية الكود المراد استبداله، حيث أن هناك من هذه الكودات تستعمل مرة واحدة فقط ثم تفقد صلاحيتها وبالتالي لا تستطيع منح اللاعب ما يريد من مميزات الاستبدال.

كود الجلود الذهبية QEJZLCIZ2MB.

بينما كود البنادق CFSHWDBTFZ95.

كود الملابس 8CUY84RG25OKW.

موقع هدايا ببجي