نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Samsung A33 5G إصدار جديد لهواتف شركة سامسونج | مراجعة الهاتف والأسعار في المقال التالي

Samsung A33 5G هاتف جديد آخر ينضم إلي سلسة الهواتف الذكية من الشركة لعام 2022. حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها لهذا العام ضمن عائلة الـA والتي تقدم فيها هواتفها في الفئة الاقتصادية. شملت تلك الهواتف الجديدة هاتف Samsung A33 5G الجديد والذي يأتي خليفة هاتف سامسونج السابق Samsung A32. الهاتف يأتي مع بعض المواصفات الداخلية الممتازة مثل الشاشة الـAmoled بمعدل تحديث 90 هيرتز ومعالج سامسونج الخاص وكذلك البطارية 5000 مللي أمبير. وفيما يلي نستعرض معكم باقي مواصفات وسعر موبايل Samsung A33 5G الجديد. مواصفات هاتف Samsung A33 5G : ‌الهاتف يأتي بوزن يقدر بحوالي 182 جراماً.‌

يأتي أيضاً مع خامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

كما يدعم الهاتف أيضاً زيادة مساحة التخزين الداخلية ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

كذلك الهاتف يأتي مع شهادة IP67 الخاصة بمقاومة الغبار والماء ، حيث يمكن وضع الهاتف تحت الماء علي عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة فقط.‌

يتوفر الهاتف مع شاشة بحجم 6.4 إنش من نوع Super AMOLED ، تدعم جودة الـFHD+ مع دقة 1080×2400 مع معدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش.‌

، تدعم جودة الـFHD+ مع دقة 1080×2400 مع معدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش.‌ الشاشة تأتي مع دعم معدل تحديث عالي يصل إلي 90 هيرتز ، لتوفير السلاسة والسرعة في الحركة علي شاشة الهاتف.‌

كما تأتي أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي تستغل مساحة أكبر من جسم الهاتف لتوفير تجربة أفضل في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

وبالنسبة لحماية الشاشة فتوجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الكسور والخدش.‌

يتوفر الهاتف مع واجهة مستخدم سامسونج الجديدة والخاصة One UI 4.1 ، والتي تأتي مع أحدث نظام تشغيل حتي الآن Android 12.‌

كما أن الهاتف يأتي مع المعالج الخاص من شركة سامسونج وهو Exynos 1280 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 5 نانو متر.‌ يحتوي المعالج علي ثمانية أنوية : منهم نواتين من نوع Cortex-A78 ، تعملان بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

أما عن الستة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

مع وجود معالج رسوميات GPU من شركة ARM وهو Mali-G68.‌

وهو Mali-G68.‌ متوفر من الهاتف إصدار واحد فقط من مساحة التخزين ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام. كاميرا هاتف Samsung A33 5G : ‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتميز بدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K و FHD.‌

كما يوجد في ظهر الهاتف أربعة كاميرات خلفية : الأساسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF والمثبت البصري OIS.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير واسعة 123°.‌

أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

وأخيراً كاميرا رابعة وأخيرة للتصوير البورترية والعزل بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

الكاميرات تتوفر بدعم خاصية الـHDR وتصوير Panorama ، مع وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كذلك الهاتف يتوفر بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 وبمعدل التقاط 30/60 إطار. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Samsung A33 5G مع سماعات ستيريو Stereo Speakers ، توفر تجربة صوتية مميزة.‌

لكن لا يتوفر الهاتف مع دعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم شبكات الراديو FM.‌

يأتي الهاتف مع بصمة من نوع Optical موجودة أسفل الشاشة ، مع دعم خاصية الـFace Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، البوصلة ، الجيروسكوب ، وأيضاً التسارع.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي أمبير ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 25 وات.‌

كذلك مدخل الشحن بالهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، يتوفر أيضاً بدعم خاصية OTG.‌

أخيراً الهاتف متوفر في أربعة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالتالي : الأبيض ، الأسود ، الأزرق ، والخوخي. سعر هاتف Samsung A33 5G : ‌427 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 7860 جنية مصري. عمر شويل - جدة Samsung A33 5G إصدار جديد لهواتف شركة سامسونج | مراجعة الهاتف والأسعار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر Samsung A33 5G إصدار جديد لهواتف شركة سامسونج | مراجعة الهاتف والأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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