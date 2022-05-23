نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف الان كيفية تحميل لعبة ببجي موبايل الإصدار الجديد 2022 بطريقة سهلة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من محبي المغامرات والألعاب عن طريقة تحميل لعبة ببجي موبايل، حيث أن هذه اللعبة من أهم الألعاب المميزة التي يعشقها الشباب، فهي تحتوي على مجموعة من الرسوم الجذابة، بجانب الملابس والمعدات المميزة، التي تساعد اللاعب على البقاء وتكملة المباراة إلى النهاية، كما أن هذه اللعبة دائمًا في تقدم وتطوير، لكي تنال إعجاب جميع الفئات.

كيفية تحميل لعبة ببجي موبايل

يمكنك تحميل اللعبة على هاتفك الاندرويد من خلال الموقع الرسمي، فقط عليك أن تقوم بإتباع الخطوات التالية:

قم بالتأكد من اتصال هاتفك الاندرويد بالإنترنت.

قم بالنقر فوق أيقونة متجر جوجل بلاي المتوفر في جميع هواتف الاندرويد.

ستظهر أمامك شاشة تحتوي على شريط البحث، قم بكتابة اسم اللعبة بداخلة.

قم بالضغط على كلمة تحميل لتتمكن من تحميل اللعبة.

انتظر حتى ينتهي تحميل وتثبيت اللعبة على هاتفك.

قم بفتح اللعبة بعد التثبيت، ثم قم بربط اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك.

بعد ذلك قم بكتابة اسم اللاعب.

قم بتشغيل اللعبة لكي تستمتع بالمباراة.

لعبة ببجي موبيل

تعتمد هذه اللعبة في المقام الأول على المغامرة، والمنافسة بين اللاعبين، حيث يمكنك اللعب بمفردك أمام ٩٩ لاعب أخرين، أو تستعين بصديق لكي يخوض المباراة معك، كما أن المباراة تبدأ بإسقاط اللاعب من خلال طيارة ليستخدم اللاعب البراشوت في السقوط على الأرض أو سطح منزل ما، لكي يبدأ اللاعب في تجميع الأسلحة وجميع المعدات التي يحتاجها في الدفاع عن نفسة.

تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المباني والصخور يمكنك الاختباء من خلالها، كما يمكنك استخدام السيارات المتاحة في اللعبة، للانتقال من مكان إلى أخر، وعندما تبدأ في المباراة ستجد من خلالها روح المغامرة التي ستجعلك تستكمل المباراة بحماس.

نصائح لمحبي لعبة ببجي

يوجد الكثير من المخاطر التي يتعرض لها اللاعب عن استمراره في خوض المباريات على مدار اليوم، وخاصة اللعب أثناء الليل، للأطفال الذين هم دون سن السادسة عشر سنه، لذا ننصحك عزيزي اللاعب إذا كنت من محبي هذه اللعبة يجب عليك الاعتدال وتقسيم اليوم ما بين اللعب وممارسة الحياة اليومية.