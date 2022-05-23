مواصفات هاتف سوني sony الجديد Sony Xperia 1 IV المقاوم للغبار والماء تعرف على سعره في السعودية ومصر

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مواصفات هاتف سوني Sony الجديد هاتف Sony Xperia 1 IV، اصحبت شركة سوني Sony في الفترة الأخيرة من الشركات العالمية التي يتنظر الجميع أخر اصداراتها، وخلال أيام قليلة أعلنت عن مواصفات أجدد وأحدث هواتفها وهو هاتف Sony Xperia 1 IV الهاتف مقاوم للغبار والماء حتى عمق متر ونصف لمدة 30 دقيقة، كما يضم الهاتف بطارية كبيرة جداً يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط أي يمكنك شحن البطارية بشكل كامل خلال 60 دقيقة فقط. مواصفات هاتف Sony Xperia 1 IV التصميم الخارجي للهاتف أنيق جدًا وعصري، فهو مصنوع من الخلف ومن الأمام من الزجاج، اما الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من الالمونيوم.

للهاتف أنيق جدًا وعصري، فهو مصنوع من الخلف ومن الأمام من الزجاج، اما الهيكل الخارجي للهاتف مصنوع من الالمونيوم. إبعاد الهاتف حيث يصل وزن الهاتف 185 جرام، بينما يصل طوله 165 مم، عرضه 71 مم، سمك الهاتف 8.2.

حيث يصل وزن الهاتف 185 جرام، بينما يصل طوله 165 مم، عرضه 71 مم، سمك الهاتف 8.2. كما يضم الهاتف أقوى نظام معالجة من نوع Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1، وهذا سيجعل الهاتف سريع الأداء في الألعاب والتصوير.

من نوع Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1، وهذا سيجعل الهاتف سريع الأداء في الألعاب والتصوير. مساحة الهاتف الداخلية متوفرة بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 ميجا بكسل، الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام.

متوفرة بنسختين الذاكرة الداخلية للنسخة الأولى 256 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 ميجا بكسل، الذاكرة الداخلية للنسخة الثانية 512 جيجابايت بذاكرة عشوائية 12 جيجا رام. شاشة هاتف Sony xperia 1 iv من نوع OLED، شديدة الوضوح حيث يصل دقة الشاشة 3840×1644 بكسل، كبيره يصل حجمها 6.5 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة محمية بزجاج غوريلا فيتكوس.

هاتف Sony xperia 1 iv من نوع OLED، شديدة الوضوح حيث يصل دقة الشاشة 3840×1644 بكسل، كبيره يصل حجمها 6.5 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز، كما أن الشاشة محمية بزجاج غوريلا فيتكوس. بطارية هاتف Sony xperia 1 iv كبيرة يصل حجمها 5000 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 30 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 60 دقيقة. كاميرا هاتف Sony Xperia 1 IV الهاتف يضم كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.0، كما يدعم الكاميرا تقنية HDR، بينما يصل دقة الفيديو 1080P. يضم 3 كاميرا خلفية عالية الدقة، حيث يصل دقة الكاميرا الرئيسية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.7، ودقة الكاميرا الثانية 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.3 تدعم تقنية التصوير الفوتوغرافي، دقة الكاميرا الثالثة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 فائقة السرعة، بفلاش ليد، كما تدعم تقنية البانوراما، تقنية HDR، بينما يصل دقة الفيديو 1080P FHD. سعر هاتف Sony Xperia 1 IV من المفترض إطلاق هاتف Sony Xperia 1 IV في الأسواق العالمية 1 يونيو 2022 بالأسعار التالية: عالمياً 1400 دولار أمريكي.

سعره في المملكة العربية السعودية 5255 ريال سعودي.

في مصر 25566 جنيه مصري. عمر شويل - جدة مواصفات هاتف سوني sony الجديد Sony Xperia 1 IV المقاوم للغبار والماء تعرف على سعره في السعودية ومصر - ثقفني

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