سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 5G مفاجأة سامسونج a73 الخيالية في 2022

سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 5G، التي تم الكشف عنه من قبل شركة سامسونج العالمية الذي يتميز ببطارية غير قابلة للإزالة بسعة ٥٠٠٠ ملي أمبير، مع معالج ثماني النواة من نوع سناب دراجون، بجانب شاشة كبيرة مساحة ٦.٧ انش، وميزة مقاومة الجوال للماء، لذا نتعرف من خلال هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني علي مميزات وعيوب وأسعار وعلبة الهاتف الخاصة بجهاز samsung Galaxy A73 5G

مواصفات هاتف samsung Galaxy A73 5G

الشاشة يحتوي علي شاشة ذات مقاس ٦.٧ بوصة.

جسم الهاتف مصنوع من البلاستيك، مقاوم للماء.

متوفر بالألوان الأبيض، الأخضر، الرمادي البصمة مدمجة بالشاشة.

أبعاد الجوال يحتوي علي أبعاد 163.7×76.1×7.6ملم، وزن الجهاز ١٨١ جرام.

نظام التشغيل اندرويد ١٢ ذو وجهة سامسونج الـ One UI 4.1 .

التصوير الكاميرا السلفي ٣٢ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.2.

الكاميرا الخلفية يدعم كاميرا رباعية التصوير الأولي بدقة ١٠٨ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8.

الثانية ١٢ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.2.

الثالثة بدقة ٥ ميجا بكسل ذو عدسة f/2.4.

الرابعة تحتوي علي ٥ ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، بجانب دعم فلاش ليد فردي، التقاط وتسجيل الفيديو يدعم خاصية 4k بدقة ٢١٦٠ بكسل.

يدعم أيضا التصوير بجودة FHD ١٠٨٠ بكسل.

البطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير غير قابلة للإزالة.

الشحن يدعم الشحن بقدرة ٢٥ واط، ونذكركم بمواصفات و سعر ريلمي v25 .

. المعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon.

يأتي مع معالج رسومي نوع Adreno 642L قوي.

الشبكات يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

الشرائح يدعم شريحتين Nano Sim في وضع الاستعداد.

الذاكرة العشوائية ٨ جيجا بايت.

يوجد الذاكرة الداخلية نسختين الأول ١٢٨جيجا بايت مع رامات ٨ جيجا بايت، والثانية ٢٥٦ جيجا بايت مع رامات ٨ جيجا بايت

الذاكرة المضافة يدعم كارت الميمورى يتم وضعة مكان شريحة الاتصال.

الاتصال يدعم وأى فاي للنت الهوائي، يحتوي علي بلوتوث إصدار ٥.٠، يحتوي علي GPS لتحديد الموقع، يدعم خاصية NFC، يوجد مدخل USB.

الصوت يحتوي علي ميكروفون أضافي لعزل الضوء، سماعة ذات صوت عالي، ونذكركم بسعر سامسونج جالاكسي s22 الترا.

مميزات موبايل سامسونج جلاكسي A73 5G

المعالج ثماني النواة وقوي.

الهاتف مقاوم للماء.

البطارية سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير تكفي طوال اليوم مثل هاتف ريلمي c35 .

. نظام التشغيل الأحدث اندرويد ١٢.

الكاميرا الخليفة تدعم تسجيل الفيديو بخاصة 4k.

الهاتف يدعم الشبكات حتي الجيل الخامس.

الجوال يدعم معظم المستشعرات مثل البوصلة، التسارع، القرب.

يدعم ميكروفون أضافي لعزل الضوضاء، ونذكركم بسعر ومواصفات oppo k10.

عيوب جوال Samsung Galaxy A73 5G

الشحن السريع ليس الأفضل كان بالأماكن أن يكون اعلي من ٢٥ واط.

الهاتف مصنوع من البلاستيك.

الموبايل سعرة غالي جدا.

سماعة الأذن، الجراب، الشاشة غير موجودين في علبة الجوال.

الكاميرا الأمامية لا تدعم خاصية تسجيل الفيديو 4k.

يدعم ذاكرة مضافة كارت ميموري لكن مكان شريحة الاتصال ليس لها مدخل مخصص.

لا يدعم راديو FM، ونذكركم مواصفات وسعر oppo k16.

سعر هاتف Samsung Galaxy A73 5G

ثمن الجوال بجمهورية مصر العربية ٧٨٠٠ جنية مصري.

السعر في دولة الجزائر العربية ٧١٠٠٠ دينار.

قيمة الهاتف بالدولار الأمريكي ٥٠٠ دولار.

شراء الجوال من المملكة العربية السعودية ١٨٧٠ ريال سعودي.

سعر الموبايل بدولة المغرب ٤٨٠٠ درهم.

تنبيه هام: قبل الختام نذكركم بكتابة رأيكم في سامسونج a73 في التعليقات اسفل شرح سعر ومواصفات Samsung Galaxy A73 5G مفاجأة سامسونج a73 الخيالية في 2022.