نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Google Pixel 6a موعد إصداره مع السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Google Pixel 6a ، تم إعلان إصداره حيث يشهد الإصدار اختلافات كثيرة عن النسخ السابقة يأتي بمواصفات ممتازة مع الحفاظ على السعر المناسب لجميع الفئات، يأتي الهاتف برام 6 غيغابايت و128 غيغابايت من مساحة التخزين، مع بطارية ممتازة تقدر ب 4410، مع شاشة بحجم 6.1 بوصة مناسبة وكبيرة وإليكم التفاصيل والسعر لهاتف Google Pixel 6a.

أهم مميزات هاتف Google Pixel 6a الجديد

يمكنك حجز Pixel 6a في 21 يوليو مقابل 449 دولارا.

شاشة جوجل بكسل مقدرة 6.1 بوصة، مع معدل عند 60 هرتز.

المعالج جوجل تينسور.

يحتوي على كاميرتين مع كاميرا عريضة بدقة 12.2 ميجابكسل وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12.

تقدم Google تحديثات أمان لا تقل عن 5 سنوات وهذا ممتاز جداً.

هناك مستشعر البصمة ستجده أسفل الشاشة.

البطارية سعتها 4,410 مللي أمبير في الساعة وهي أصغر أصغر قليلاً من هاتف Pixel 5a والتي يبلغ سعتها 4,680 مللي أمبير.

مواصفات هاتف Google Pixel 6a بالمختصر

السعر: $449. نظام التشغيل: أندرويد 12. الشاشة: 6.1 بوصة OLED. معدل التحديث: 60 هرتز. المعالج : جوجل تينسور. الرام : 6 جيجابايت. التخزين / يمكن الزيادة: 128GB / لا. الكاميرات الخلفية: 12.2 ميجابكسل رئيسية. الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل. البطارية: 4,410mAh. الشحن: 18W السلكية. الحجم: 6.0 × 2.8 × 0.35 بوصة عمق/152.2 × 71.8 × 8.9 مم. الوزن: 6.3/178 غ.

أداء جوجل بيكسل 6a

تخلت جوجل عن مستشعرات Snapdragon لهواتف Pixel a-series القديمة، الآن مجموعة من معالجات Google Tensor ، تماما مثل هاتف Pixel 6 و 6 Pro مما يجعل هواتفها أكثر قوة عن المنافسين.

سعة التخزين هي 128 غيغا بايت ولكن لا تكن جباراً في التخزين الكثير لكي لا تضر هاتفك، لكن لو كنت من هواة التصوير وتقوم بالعديد من التنزيلات والتطبيقات فلا بأس.

جوجل بكسل 6a البطارية والشحن

يأتي Pixel 6a ببطارية بسعة 4,410 مللي أمبير، مع ذلك نتمنى من Google قد قامت ببعض التعديلات لتجعل الهاتف أكثر كفاءة يمكنك استخدام بطارية الهاتف لمدة 24 ساعة منتظمة كما يأتي شاحن سريع بقوة 18 واط.

نظام وأمان جوجل بكسل 6a

يأتي الهاتف بنظام 12 أندرويد، بمميزات جوجل الرائعة، كما توعدنا جوجل بتحديثات الأمان للهاتف الجديد بمدة قدرت ب 5 سنوات وهذا أمر عظيم فلا تشغل بالك بالأمان فجوجل توفره لك.