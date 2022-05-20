نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تنزيل Apex Legends Mobile للاندرويد الاستراتيجية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تنزيل Apex Legends Mobile للاندرويد على الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي أيضا باعتبارها من ألعاب الفيديو الجماعية التي بعشقها الكثير من الأفراد حول العالم، إذ تمثل اللعبة استراتيجية حربية متكاملة يتمكن فيها اللاعب من الدخول في حرب شبه واقعية مستمتعا بما فيها من صعوبات إطلاق النار في كل مكان، حيث يقبل اللاعب التحدي منذ النقر على مفتاح العب وحتى الانتهاء من اللعبة بالفوز.

تنزيل Apex Legends Mobile للاندرويد

تتمتع اللعبة بعدد من الأنماط المختلفة التي تتألف منها كافة مراحل هذه اللعبة متعددة اللاعبين، والتي تتميز بقدرتها على اللعب الجماعي لأكثر من شخص في وقت واحد، وتحتوي اللعبة على ترسانة من الأسلحة TPS تحمل الكثير من الشخصيات الأسطورية التي أصبحت تشغل بال الكثير من مستمتعي ألعاب الباتل حرب على مستوى العالم، وتحتاج اللعبة للتثبيت على الهاتف الاندرويد نظام Android 5.5 أو اكثر.

تثبيت لعبة Apex Legends للكمبيوتر

تحتاج اللعبة إلى عدد من المتطلبات من اجل التثبيت على الكمبيوتر أبرزها

نظام تشغيل الجهاز يكون ويندوز 7 64 بت.

وحجم اللعبة هو 2 جيجا.

كما تحتاج أيضا إلى ذاكرة 6 غيغا بايت.

ويحب أن يتصل جهاز الكمبيوتر بشبكة إنترنت جيدة عند التثبيت.

مميزات اللعبة

تحتوي اللعبة على عدد من المميزات التي تجعل منها من ابرز ألعاب الباتل الاستراتيجية التي تكون ذات نمط أسطوري في الحرب، حيث تمكنك اللعبة من ظهور عدد من المفاجئات الغير متوقعة أثناء الخوض في المراحل المختلفة من اللعبة، ومن تلك المفاجئات:

ظهور شخصيات أسطورية فجأة في اللعب.

تعمل على تخويف اللاعبين وأبزار مرحلة أخرى من مراحل التحدي.

بالإضافة إلى خرائط يمكن للاعب السير عليها من اجل التوغل في ارض المعركة.

لعبة Apex Legends للايفون

يمكن تنزيل لعبة ايبكس ليجن موبايل للاندرويد وللايفون أيضا عن طريق الدخول في تطبيقات جوجل بلاي وتنزيل اللعبة بالضغط على كلمة تثبيت التي تكون في أعلى اللعبة، والاستمتاع بعد هذا التنزيل بكل ما في اللعبة من تحديت ومميزات الرسومات الجرافك التي تعمل على إفساح المجال للعب الجماعي الواقعي والصراع مع الشخصيات الأسطورية من اجل البقاء.