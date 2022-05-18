سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 فى السوق المصرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:25 مساءً - اعلنت شركة هيونداى الكورية الجنوبية من خلال وكيلها المحلى بالسوق المصرى للسيارات ، عن طرح الموديل الجديد من السيارة اكسنت RB كموديل 2023 .

وكان وكيل هيونداي ، عند طرحه اكسنت RB موديل 2023، قدمها الى السوق المحلى بزيادة سعرية عن موديل 2022 ، تقدر بـ قيمة 10000 جنيه ، على فئاتها السعيرة المطروحة داخل السوق المحلى ، ولكن بدون اى اختلاف فى المواصفات .

ومن المعروف ان السيارة هيونداي اكسنت RB ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

وتم طرح السيارة هيونداي اكسنت RB بابعاد خارجية ، بطول 4370 مم ، وبعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر .

وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 جنوط تتراوح بين 14 و 16 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية انسيابية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

بالاضافة الى شبكة أمامية سوداء اللون، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات ، و مكيف هواء وزجاج كهربائي، إلى جانب شاشة لعرض الوسائط ومقود حركة متعدد الاستخدامات بحسب الفئة المطروحة.

اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB فى السوق المحلى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعر 280,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023بسعر 290,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 290,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعر 296,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 300,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعر 306,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 306,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعر 316,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 316,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 326,000 جنيه