علوم وتكنولوجيا

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2023 فى السوق المصرى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 10:25 مساءً - اعلنت شركة هيونداى الكورية الجنوبية من خلال وكيلها المحلى بالسوق المصرى للسيارات ، عن طرح الموديل الجديد من السيارة اكسنت RB كموديل 2023 .

 وكان وكيل هيونداي ، عند طرحه اكسنت RB موديل 2023، قدمها الى السوق المحلى بزيادة سعرية عن موديل 2022 ، تقدر بـ قيمة 10000 جنيه ، على فئاتها السعيرة المطروحة داخل السوق المحلى ، ولكن بدون اى اختلاف فى المواصفات .

 ومن المعروف ان السيارة هيونداي اكسنت RB ، تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات.

وتم طرح السيارة هيونداي اكسنت RB بابعاد خارجية ، بطول 4370 مم ، وبعرض يبلغ 1705 مم، و 1455 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 389 لتر .

 وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2023 جنوط تتراوح بين 14 و 16 بوصة، مع مصابيح أمامية وخلفية انسيابية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

بالاضافة الى شبكة أمامية سوداء اللون، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات ، و مكيف هواء وزجاج كهربائي، إلى جانب شاشة لعرض الوسائط ومقود حركة متعدد الاستخدامات بحسب الفئة المطروحة.

 اما عن سعر السيارة هيونداي اكسنت RB فى السوق المحلى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعر 280,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023بسعر 290,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 290,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعر 296,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 300,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعر 306,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 306,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعر 316,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 316,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 326,000 جنيه

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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