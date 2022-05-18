نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي موعد تحديث اي فوتبول 2022 بيس eFootball PES 2022 mobile في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشغل بال الكثيرون من محبي العاب كرة القدم ما يكون من موعد تحديث اي فوتبول 2022 والذي تأخر كثيرا عن الموعد الذي كان مقرر له والمتمثل في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021، حيث تعمل شركة كونامي في هذا الصدد بصفتها المنتجة للعبة على إجراء عدد من التحديثات في داخل اللعبة وفي التصميم الخارجي لها، أو ما تتمتع به من مميزات وذلك في كل عام.

موعد تحديث اي فوتبول

مع اقتراب موعد تحديث لعبة اي فوتبول موبايل فان هناك عدد من الإجراءات التي يجب على اللاعب العمل بها من أجل التمكين من التحديث الفوري للعبة بمجرد إن يتم الإعلان الرسمي عن نزوله ومن تلك الإجراءات

تنزيل الإصدار الحالي للعبة 2021 عن طريق تطبيقات جوجل بلاي كأسهل طريقة لهذا التنزيل.

الدخول في عربة التسوق من داخل اللعبة والتي تعمل على تمكين اللاعب من اختيار رمز النقاط.

اختار اللاعبين وكون فريقك بما يتراءى لك منهم.

عند اختيارك للاعبين تأكد من سريان صلاحية كل لاعب.

تحديث بيس 2022

يعتمد التحديث المرتقب للعبة ايفيتبول عبر الموبايل على عدد من التطورات بحسب ما تم التلميح عليه من جانب كونامي، ومن تلك التغييرات أو التحديثات المتوقعة ما يكون من زيادة عدد المشاهدين أو المتفرجين على المباراة وما يكون لهم من أصوات تشجيعية، بالإضافة الى أعداد تقنية عالية في الصوت وأيضا في الرسومات التي بداخل الملعب والتي تجعل اللعبة اكثر واقعية.

موعد تحديث e football 2022

من المرتقب أن يكون هذا التحديث للعبة ايفوتبول قبل نهاية فصل الربيع، ويحتاج التحديث الى تثبيت الإصدار القديم، ثم الضغط على متابعة، واللجوء الى جوجل بلاي من اجل الضغط على أيقونة تحديث والاستمتاع بعد دقائق من التحميل بأجمل التطورات والتحديثات التي تأتي على اللعبة والتي تجذب الجميع نحوها من اجل الاستمتاع وخوض المباريات المحلية والدولية.

موعد إصدار eFootball 2022

يرتقب الكثير التحديث الجديد اي فوتبول ويجب على اللاعب في هذا الصدد الاستعداد له عن طريق توفير مساحة في الهاتف الجوال لا تقل عن 4.5 جيجا بايت والالتزام بما يأتي من تطورات في التحديث الجيد الذي سوف تعلن عنه شركة كونامي والذي بدا التمهيد له.