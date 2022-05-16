تفعيل الواتساب برقم أمريكي باسهل طريقة في 30 ثانية فقط مجاناً

تفعيل الواتساب برقم أمريكي بأسهل طريقة في 30 ثانية فقط مجاناً لا يعرفها الملايين في العالم، حيث تعد آلية الحصول على رقم وأتساب أمريكي أمر ليس باليسير على البعض ولكن هنا عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني نكشف لكم السر الذي لا يعرفه المستخدمين حول العالم، حيث يعد العرض الأول من الحصول على وأتساب أمريكي مفعل هي الحماية المطلقة لجميع بياناتك الشخصية وضمان عدم الوصول إليها، ولكن نذكر أن هناك الكثير من استخدامات تفعيل الواتساب الأمريكي فمنها الإيجابية ومنها من يستخدمها لأغراض غير جيدة لذا ننصح بعدم الانسياق للطرق الغير مقبولة.

تفعيل الواتساب برقم أمريكي بأسهل طريقة في 30 ثانية فقط مجاناً

تحميل تطبيق textplus.



تسجيل الدخول على جوجل.

القيام بإضافة البريد الإلكتروني.

الضغط على continue.

سيصلك كود على الايميل الذي تم تسجيله، قم بكتابة الكود في المكان المخصص.

الضغط على ok.

اختار ولاية (lllionios) ومن ثم اختيار الكود الخاص بها (872).

الضغط على Get a custom number.

يظهر إمامك رقم أمريكي الآن يمكنك تسجيله في الواتس اب.

بعد ذلك قم بالدخول على تطبيق textplus ستجد أيقونة مكتوب عليها (أذونات التطبيق) ادخل عليها ستجد زر اسمه (إذن الميكروفون) علم على خيار (السماح عند استخدام التطبيق فقط).

ستجد أيقونة مكتوب عليها (أذونات التطبيق) ادخل عليها ستجد زر اسمه (إذن الميكروفون) علم على خيار (السماح عند استخدام التطبيق فقط). ادخل أيضا على إذن الهاتف وقم بتفعيل إلي سماح.

الدخول على تطبيق الواتساب مرة أخري استكمل إجراءات التسجيل عند خطوة تحقق من الرقم قم بالانتظار دقيقة واحدة ثم قم بالاتصال، واليك رابط تفعيل الواتساب برقم امريكي.

رقم واتساب امريكي مجاناً 2022

يمكنكم الحصول على رقم واتساب امريكي مجاني من خلال تطبيق textMeup الموجود مجاناً في جوجل بلاي وابل ستور، حيث يتميز هذا التطبيق بإمكانية إضافة أرقام كثيرة والتبديل بين الأرقام، والحصول علي كود تشغيل الواتس اب الأمريكي المجاني، والحصول على أرقام دولية أخري مثل رقم واتس اب كندي وامريكي، طريقة التسجيل في التطبيق تتم من خلال جوجل أو فيس بوك.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تفعيل الواتساب برقم أمريكي بأسهل طريقة في 30 ثانية فقط مجاناً.