خطوات شحن شدات ببجي موبايل 2022 أحصل الآن على أكثر من 7000 شدة من pubg mobile

شحن شدات ببجي، طريقة شحن شدات لعبة ببجي سوف يتم ذكرها في هذا المقال، حيث تعتبر لعبة ببجي من إحدى الألعاب الشائعة والمنتشرة بصورة كبيرة للغاية، حيث يتواجد العديد من الأشخاص يبحثون بصورة دائمة عن أفضل الطرق السليمة لكي يتم شراء شدات ببجي موبايل من خلال موقع الأساسي، كما أن اللعبة قد نالت على شعبية كبيرة عند العديد من الأشخاص بالمنصات الكثيرة مثل، هاتف الجوال، وأجهزة الحاسوب، والبلاي ستيشن، كما أنها تعتبر من الألعاب التي تحتل مكانة كبيرة بين جميع الألعاب المنافسة.

خطوات شحن شدات ببجي

يوجد برنامج متواجد في متجر بلاي يسمى “شحن الشدات”، حيث يمكن أن يصل اللاعب له عن طريق winfree unlimited pu، وبعد ذلك من الواجب على المستعملين أن يقوموا بمتابعة الخطوات التالية حتى تتم مرحلة الشحن بشكل ناجح والخطوات هي:

دخول المستخدم إلى لعبة ببجي، وعند وصوله إلى منطقة معينة في اللعبة تدعى باسم “الحدث”، يختار الفرد منها كلمة “Daily Batties”.

يتم ظهور الكثير من الإعلانات التي يجب على المستخدم أن يشاهدها بالصورة الكاملة، مع الابتعاد عن الضغط على كلمة تخطي التي تظهر على الشاشة، حتى لا تحدث ضياع الفرصة للحصول على هذه الشدات.

عند الانتهاء من مشاهدة كل الإعلانات، يظهر الكثير من الشدات الذي نالها اللاعب بمقابل مشاهدته لكل الإعلانات المتواجدة في التطبيق.

يحصل المستخدم على تلك الشدات التي تتواجد في التطبيق من خلال مشاهدة الإعلانات المتواجدة باللعبة، وبعدها ينال الكثير من الشدات.

تأمين الحساب عند الشحن

من الواجب على كافة المستعملين أن يؤمنوا حسابهم منعًا لتجنب عمليات الاختراق، لذا يجب متابعة الخطوات الآتية وهي: