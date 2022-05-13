نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيس موبايل 2022 رسميا في هذا اليوم وما الجديد في eFootball 2022 mobile أقتراب الحدث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيس موبايل 2022 ، أقتراب الحدث التاريخي والمنتظر لكيفية تنزيل بيس 2022 موبايل والتي تصدرت نتائج البحث مؤخرا منذ وقت نزولها في أكتوبر الماضي وحتى يومنا هذا. كما حصل هذا التحديث تحديدا تأجيلات كثيرة من كونامي. بعدما طرحت إصدار البلاي ستيشن والذي كان به عدة مشاكل حتى تم حلها منذ أسبوعين تقريبا. حيث قررت كونامي أنتظار الانتهاء من تطورير نسخة الهواتف المحمولة أندرويد وايفون وويندوز. حتى لا يواجه محبي اللعبة أي مشاكل من مشاكل نسخة البلاي ستيشن. واليوم ومن خلال السطور القليلة القادمة داخل موقع (ثقفني) سوف نوافيكم بأهم مميزات eFootball 2022 mobile. كذلك كيفية تحميل بيس 2022 موبايل فتابعوا معي التالي.

تحديث بيس موبايل 2022 للاندرويد

الأمر سهل وبسيط حيث تعتمد كونامي دائما على طرح إصدارتها على منصات إلكترونية أمنة ورسمية. كذلك هناك طريقتين للحصول على تحميل eFootball PES APK والأولي من خلال الأتي.

أولا الدخول على منصة جوجل بلاي في الموعد الرسمي لنزول اللعبة والذي سنعرضة في الفقرة القادمة.

نبحث عن تحميل بيس موبايل 2022 . أو تحميل إي فوتبول 2022 موبايل .

. أو . ظهور اللعبة في أول نتيجة بالطبع ويجب الضغط عليها.

ثم الضغط على تثبيت أو كلمة تحديث في حالة وجود نسخة 2021 الحالية على هاتفك. ثم ننتظر بضع لحظات حتى التنزيل.

أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي يمكن الدخول على الإصدار الحالي في الموعد في حالة وجوده مسبقا ويتم النقر على كلمة تحديث حتى يتم الحصول على eFootball 2022 mobile.

موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل

الآن معظم أحداث النسخة الحالية 2021 قد انتهت رسميا. حيث أول حدث تم إنهاؤه هو صلاحية شراء اللاعبين بالنقاط كذلك عدم نزول بكجات نجوم الأسبوع مرة أخرى كل خميس. كما سيتم أيضا عدم نزول بكجات ايكون مومنت مرة أخرى حتى تحديث بيس موبايل 2022. أما بالنسبة لليوم المحدد فهو بنسبة كبيرة يوم السادس والعشرين من مايو الجاري بعد دخول اللعبة في حالة صيانة من يوم 22 مايو الجاري ولمدة 4 أيام. وذلك بعد انتهاء أخر حدث في اللعبة وهي هدايا الكرة السوداء والذهبية في يوم 22 مايو الجاري. وفي هذه الحالة سيكون تنزيل بيس 2022 موبايل في يوم 26 من مايو الجاري رسميا كأخر موعد لها.

مميزات eFootball 2022 mobile الجديدة

الإعلان التشويقي للعبة ظهر به عدة مميزات كبيرة سوف نعرضها لكم في هذه الفقرة وهي كالتالي.

تحديث الجرافيك بالكامل متطور من قبل مطوري اللعبة لذلك ليس الهواتف القديمة من ضمن قائمة تشغيل اللعبة.

كذلك من مميزات تحديث بيس موبايل 2022 تغيير الشعار إلي حرف e وإزالة نهائيا كلمة بيس.

تغيير الشعار إلي حرف e وإزالة نهائيا كلمة بيس. بطاقات ايكون مومنت اللاعبون الأسطورية ستكون باللون الجديد الوردي.

اللاعبون المطورون الحاليين سيتم رجوعهم مرة أخرى إلى بطاقات عادية مع رفع عدد من اللاعبين إلي بطاقات أعلى.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تحديث بيس موبايل 2022 وموعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل رسميا. وما هو الجديد في التحديث المقبل. نتمنى لكم منافسة ممتعة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.