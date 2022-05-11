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عمر شويل - جدة كيفية إرسال رسالة إلى مسابقة الحلم 2022، والدخول في السحب الكبير للحصول علي جائزة الحلم “المليون دولار”، حيث يبحث الكثير عن أرقام الاشتراك في المسابقة من جميع أنحاء الوطن العربي، وتكلفة الرسالة، ومن هذا المقال نتناول تقرير وافي عن كيفية إرسال رسالة إلي مسابقة الحلم وكم تكلف سعر الرسالة من كل دولة.

كيفية إرسال رسالة إلى مسابقة الحلم 2022

يجب علي من يريد الاشتراك في مسابقة الحلم علية إرسال رسالة يكون محتواها كلمة reve أو dream أو حلم علي الرقم الخاص بك حيث يمكن الاطلاع علية من خلال الدخول علي موقع MBC والنقر علي مسابقة الحلم وتحديد الدولة وسوف يظهر أمامك رقم الدولة الإرسال رسالة علية.

سعر رسالة مسابقة الحلم 2022



يمكن لكافة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الاشتراك في مسابقة الحلم إذا كان عن طريق إرسال رسالة إلى شركة المحمول لتكون كل دولة علي النحو التالي:

سعر وتكلفة الرسالة بدولة سلطنة عمان ٥٠٠ فلس.

تكلفة سعر الرسالة بدولة المملكة العربية السعودية لمسابقة الحلم ٥ ريال سعودي.

سعر وتكلفة رسالة مسابقة الحلم بدولة البحرين ٥٠٠ فلس.

تكلفة سعر رسالة الحلم بدولة العراق ١٢٠ دينار.

سعر وتكلفة مسابقة الحلم بدولة الأردن ٧٠قرش.

تكلفة سعر رسالة بدولة جمهورية مصر العربية ٥ جنية مصري لمسابقة الحلم.

سعر وتكلفة مسابقة الحلم في دولة الكويت العربية ٥٠٠ فلس.

تكلفة سعر رسالة مسابقة الحلم في دولة سوريا ٧٥ ليرة.

سعر وتكلفة رسالة الحلم في دولة تونس ١.٤٤ دينار.

تكلفة وسعر رسالة الحلم في الجمهورية العربية اليمنية ١٥٠ ريال.

سعر وتكلفة رسالة الحلم في دولة المغرب ٩ دراهم مغربية حيث يمكنكم التسجيل في مسابقة الحلم من خلال الرابط.

رقم مسابقة الحلم 2022

يتم القيام بإرسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمة حلم أو دريم إلي الرقم الخاص بكل دولة كالتالي:

جمهورية مصر العربية 9548 أو 95450.

دولة سوريا 1555.

المملكة العربية السعودية 650444.

دولة الكويت العربية 4141.

الأمارات العربية المتحدة 6070.

وادا لم يكن اسم دولتك ورقمها هنا يمكن الاتصال علي هذه الأرقام من أي دولة (008821622775627_ 008821622778021).

إلي هنا وصلنا معكم إلي ختام شرح كيفية إرسال رسالة إلى مسابقة الحلم 2022 وتكلفة الرسالة من جمع الدول.