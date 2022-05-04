وحش التصوير: هاتف هواوي نوفا 9 اس اي Huawei Nova 9 SE اسعاره ومواصفاته الجبارة

وحش التصوير: هاتف هواوي نوفا 9 اس اي Huawei Nova 9 SE إليكم سعر ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE والذي تتميز أسعاره بأنها مناسبة للفئات المجتمعية ذات الحالة الاجتماعية المتوسطة، حيث أن جمهورية الصين قامت بالكشف أخيرًا عن هاتف هواوي الجديد والذي يتميز بالعديد من المواصفات المميزة وإمكانيات متطورة، حيث تعد شركة هواوي الصينية هي واحدة من أشهر شركات الهواتف الذكية ليس فقط في الصين وإنما على مستوى العالم أجمع وسنوضح لكم فيما يلي أهم مواصفات الهاتف الجديد من هواوي.

إمكانيات ومواصفات هاتف Huawei Nova 9 SE

يتميز هاتف هواوي نوفا الجديد ببعض الإمكانيات العالية التي تتمثل في كل مما يلي:-

شاشة الهاتف من النوع IPS LCD ومقاسها 6.78 بوصة ودقته الشاشة تصل إلى 1080 2388X .

معدل تحديث الهاتف 90 هيرتز وكاميرا أمامية مقاسها ودقتها 16 ميجا بيكسل وكذلك كاميرا رباعية.

بطارية الهاتف من نوع الليثيوم بوليمر بحجم 4 آلاف ميللي أمبير وقدرة شحن الهاتف تصل إلى 66 واط.

يحتوي الهاتف على وضع شريحتين فور جي ولكن لا يدعم خاصية الميموري نظرًا لكبّر مساحة التخزين الأصلية.

الهاتف يتوفر منه ثلاثة ألوان مختلفة منها الأسود والأخضر الزيتوني وارزق بألوانه المندرجة وشاشته من النوع أوليد الكبيرة ودقتها FHD وتردد الشاشة 120 هيرتز.

معالج الهتف من كوالكوم والرامات 8 جيجا بايت وحجم التخزين 128 ويصل إلى 256 جيجا بايت.

الشاشة تدعم خاصية بصمة الأصابع ويحتوي الهاتف على أربع كاميرات من الخلف وكاميرته الأساسية دقتها 50 ميجا بيكسل.

بينما كاميرا السيلفي دقتها 32 بيكسل وفتحة عدسة مميزة وقدرة البطارية 4 آلاف و300 مللي أمبير لكل ساعة.

سمك السيارة 7.77 مللي متر و لا يدعم خاصية مقاومة الماء عند سقوط الهاتف به عن طريق الخطأ.

عيوب هاتف هواوي نوفا 9

لا يدعم الهاتف خدمات جوجل وصعب استخدامه في بعض الأحيان.

وكذلك لا يدعم شبكة الجيل الخامس المتطورة.

عند حدوث بعض التحديثات يواجه الهاتف بعض الأعطال الفنية.

سعر هاتف هواوي نوفا 9 SE

بينما يبلغ سعر هاتف هواوي نوفا الجديد موديل عام 2021م فإنه يبدأ من 500 يورور وبدأ توفره في الأسواق من أواخر عام 2021م في شهر نوفمبر الماضي ومتوفر في جميع الدول حول العالم.