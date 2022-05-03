سعر ومواصفات أبل أيفون 13 برو ماكس أسرار iphone 13 -pro-max

يبحث الكثيرون عبر محركات البحث المختلفة على سعر ومواصفات أبل أيفون 13 برو ماكس لما يكون له من أهمية كبرى، وما يتمتع به من مميزات تعمل على تحقيقها شركة iphone وما تتمتع به من شهرة عالمية مع كل إصدار تقوم بالإعلان عنه، ويحمل هذا الإصدار الجديد للشركة لقب التاريخي باعتبار ما يكون له من امتيازات عالية الجودة يكون منها احتوائه على سعة تخزين تعد الأكبر على مستوى الهواتف الذكية تقدر ب 1 تيرابايت، بالإضافة إلى مواصفات الكاميرا والشاشة.

سعر ومواصفات أبل أيفون 13 برو ماكس

يحتوى هاتف iphone 13 pro-max على عدد من المواصفات التقنية التي تجعله اكثر تطور من الإصدار السابق للشركة المتمثل في iphone 12 ومن هذه المواصفات ما يلي:

ما يكون عليه سعر ومواصفات أبل أيفون 13 برو ماكس من امتيازات من حيث سعة التحزين والمساحة والكاميرا.

يدعم الإصدار الجديد 13 خاصية الاتصال القريب التي تعرف ب NFC.

يتميز بأبعاد بالنسبة للطول 160.8 X العرض 78.1.

يتمثل سمك الهاتف في 7.7 ملم، كما يأتي بوزن 240 من الجرامات.

كما يدعم الهاتف المذكور عداد 2 من الشرائح تكن أولهما من نوع Nano Sim ويتمثل نوع الثانية في eSim .

كم سعر ايفون 13 برو

أعلنت شركة iphone عن الإصدار الأعلى للشركة من حيث كل من السعر والمواصفات، إذ يتمثل سعر الهاتف المذكور في مصر 2022 في ما يأتي من أسعار

1100 من الدولار الأمريكي وذلك فيما يتعلق بنسخة 128 جيجا.

1200 دولار بالنسبة لنسخة الأيفون 13 256 جيجا.

1400 دولار سعر نسخة 515 جيجا في مصر.

1600 دولار لنسخة 1 تيرا.

سعر أيفون 13 برو max في الإمارات

يتميز السعر وما يتعلق به من مواصفات هاتف أيفون الجديد في دولة الإمارات العربية بالأتي:

السعر 4.699.00 درهم أماراتي في حالة شراء الهاتف دفعه واحدة.

بالإضافة إلى وجود عدد من العروض لتخفيض هذا السعر من جانب عدد من الشركات.

ويحمل الهاتف عدد من المواصفات العليا التي يكون منها بطارية up to 28 hours .

كما يخضع لنظام تشغيل ios 15.

بالإضافة إلى ما يحمله الهاتف من مواصفات عالية الجودة في الشاشة التي تكون بمقاس incses 6.7.

بذلك وضعنا لكم سعر ومواصفات iphone 13 pro max وما يحمله من أسرار مميزة لراغبي شراء هواتف الآيفون.