نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل موقع استبدال كود فري فاير 2022 احدث كودات Free Fire للحصول علي هدايا ومكافئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع استبدال كود فري فاير احدث اكواد فري فاير والذي يتم البحث عنه من خلال الكثيرين حيث تعتبر بديل الشحن حيث توفر العديد من النقود والجواهر على اللاعبين، وهي عبارة عن أرقام وحروف كبيرة وصغيرة يقوم الموقع الرسمي وهو موقع قارينا بتنزيلها وذلك من خلاله هو فقط ولتلك الاكواد مدة معينة لا تكون صالحة للاستخدام بعدها ويتم إعطاء العديد من الهدايا لتحفيز اللاعبين والعمل على انتشارها في أكبر دائرة ممكنة من بين اللاعبين.

استبدال كود فري فاير

يتم شحن الكود الخاص بلعبة فري فاير من خلال الموقع الرسمي الخاص موقع Garena حيث يوصف بالسرية والأمان المتناهي للاعبين والحفاظ علي حسابتهم أيضا، حيث أنه وقوع العديد من اللاعبين ضحية عمليات نصب من مواقع غير موثوق منها، كما يمكنك الحصول علي تلك المكافئات من خلال كتابة الأيدي الخاص باللاعب وتحديد الكمية الطلوب شحنها عبر الموقع وتتابع كافة المعلومات التي يحتاج إليها لإتمام العملية بنجاح.

احدث اكواد فري فاير 2022

بين آن وأخر يتم تنزيل احدث اكواد لعبة فري فاير وذلك عبر الموقع الرسمي الخاص بتلك اللعبة الشيقة الجبارة وتلك الاكواد تكون مرتبة بترتيب معين وفقا لما يتراءى لمصممين اللعبة، ومن أهم تلك الاكواد ما سوف نعرضه عليكم فيما يلي:

FLYAPTBRECSX الكود الخاص بشخصية كريستيانو.

HPZAMSEUEJSX هناك أيضا كود الحصول على سلاح MP40 الأصفر.

MNWENA5A8BLQE للحصول على سلاح بشق لوت بوكس.

SSPASKUAMA كود استعادة حساب فري فاير.

SD19 RKJ1 75GR كود خاص للحصول على جلد التنين.

YAPQSSRUEYVD ثم كود الحصول على 10 آلاف جوهرة.

FBSH-ARE1-ORBU5 الكود الخاص للحصول على العديد من المكافآت العشوائية.

كودات كريمينال Free Fire غير مستعمل

هو من أهم ما يبحث عنه لاعبي فري فاير هو الكريمينال وذلك لان اللاعب يحصل على العديد من الجوائز العشوائية وهذا من قبل مركز Garena المسئول الرسمي لتلك اللعبة الأسطورية ومن أحدث تلك الاكواد مايلي:

SA40KRPCFFQ1.

وكود AW57JKIQ24HJ.

ومن ثم يأتي كود CAEMKTRNBFFC.

كود فري فاير Max

تستخدم تلك الاكواد في العديد من متعلقات لعبة Free Fire كالحصول على الجلود والهدايا والسكنات وأسلحة متطورة وخرائط حديثة ومن أهم تلك الاكواد ما يلي: