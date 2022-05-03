طريقة تحميل FIFA 22 فيفا 2022 تحديث أنتقالات اللاعبين والتعليق العربي

لعبة FIFA 22 فيفا 2022 هي الإصدار التاسع والعشرون في سلسلة ألعاب فيفا المطورة من قبل شركة EA vancouver. تعد فيفا من أقدم ألعاب فيديو كرة القدم وأكثرها نجاحاً وانتشاراً. إن كنت من لاعبي Efootball pes 2022 و دريم ليج سوكر فأنت بالطبع تعرف سلسلة ألعاب FIFA إن لم تكن من محترفيها وتعمل اللعبة علي جميع منصات تشغيل الألعاب بما فيها الهواتف الذكية بمختلف أنظمة التشغيل. لهذه اللعبة من ألعاب الفيديو الكثير من الخصائص التي تميزها عن الألعاب الأخرى ومن أهم هذه الخصائص تطبيق اللعبة للهواتف، فهو تطبيق مجاني وسريع ومميز على الرغم من مواصفاته المتوسطة. لنعرف سوياً ما يميز FIFA 22.

عن لعبة FIFA 22:

يمكن الاستمتاع باللعبة في صورة فردية أو في صورة جماعية وحتى 3 لاعبين في نفس المباراة عبر الانترنت

إمكانية استخدام أسماء اللاعبين الحقيقية وكذلك أسماء الأندية وشعاراتها

أصبح متاحاً في هذه النسخة تكوين النادي من ملعب ولاعبين وزي وشعار ومدرب وإداريين وفنيين

اللعبة متاحة بـ 20 لغة أهمها العربية و الإنجليزية وهي متاحة للشراء في 37 دولة حول العالم

اللعبة متاحة لجميع أجهزة الويندوز وأجهزة ألعاب الفيديو والجوالات والتابلت

الحصول على النقاط مع لعب المباريات والفوز بها من خلال نظام تشامبيونز و فيوت إيفنتس وغيرها من الأنظمة المتاحة دون تسجيل

إمكانية اختيار المؤثرات الصوتية والبصرية والألعاب النارية التي تعبر بها عن لحظات تسجيل الأهداف والنصر

إمكانية بيع وشراء واستبدال اللاعبين عن طريق الاتصال بالانترنت

مواصفات تطبيق اللعبة للجوالات:

على الرغم من الإمكانيات والجرافيكس العالية للتطبيق والتي تكاد توازي تلك الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن و الإكس بوكس؛ إلا أن مواصفات تطبيق FIFA 22 ومساحته متواضعة نسبياً. يمكن تجميع أهم مواصفات التطبيق في النقاط التالية:

التطبيق مجاني لكنه يحتوي على عناصر يحتاج اللاعب لدفع المال للحصول عليها

مساحة الأبلكيشن أصغر من 100 ميجا بايت

الإصدار الحالي للتطبيق هو نسخة 22.7.0.2297

التطبيق متاح بأغلب لغات العالم وبالطبع على رأسها اللغة العربية

التصنيف العمري للعبة هو 4 سنوات حيث أنها آمنة تماماً للصغار والكبار

الإمكانيات التي يحتاجها الجوال لتنزيل فيفا 2022:

نظام أندرويد إصدار 5.0 أو أحدث

نظام آي أو إس 13.0 أو أحدث

ذاكرة عشوائية رام 1 جيجا على الأقل

معالج رباعي النواة 1.5 GHz

التطبيق متاح لأجهزة آيفون و آيباد وآيباد ميني وآيباد إير

التطبيق متاح لأجهزة سامسونج و جوجل و أسوس وكذلك الأجهزة التي لا تدعم خدمات جوجل مثل شاومي ولينوفو وسوني

طريقة تحميل FIFA 22 للموبيل