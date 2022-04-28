نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك بمسابقة حلم مع مصطفي اغا لجميع البلدان في المقال التالي
عمر شويل - جدة مسابقة الحلم من أشهر المسابقات الموجودة بالوطن العربي والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا على قناة ام بي سي (MBC) الفضائية, فهي بمثابة الحلم لكل مشترك حيث يمكن للمشترك الحصول على جائزة بقيمة ربع مليون دولار أمريكي إن وقع عليك الاختيار دون أي تعب, كما أن لهذه المسابقة شروط معينة وطرق متعددة للتسجيل بها.
شروط الاشتراك في مسابقة الحلم
طرح المشرفون على مسابقة الحلم العديد من الشروط اللازم توافرها في المشترك ليكون لديه فرصة للحصول على الجائزة الكبرى, وهذه الشروط:-
- كون المتسابق يحمل جنسية أحد الدول العربية.
- بلوغ المتسابق السن القانوني.
- ألا يكون بينه وبين أحد العاملين بالمسابقة صلة قرابة.
- يجب الاشتراك بالمسابقة من خلال الأرقام المرادفة لدولتك التي تحمل جنسيتها.
- الإجابة على الأسئلة التي يطرحها البرنامج عبر رسالة نصية تظهر على هاتفك.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنك الاشتراك بمسابقة الحلم عن طريق طرق عديدة, وهذه الطرق هي:-
عبر تطبيق الحلم: ويتم الاشتراك من خلال الخطوات التالية:-
- قم بتحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد من جوجل بلاي أو من آب ستور إن كان هاتفك آيفون.
- قم بعمل تسجيل دخول بعد تثبيت التطبيق على هاتفك.
- اكتب رقم هاتفك وستصلك رسالة نصية بها كود لتأكيد دخولك للتطبيق.
- ادخل كلمة المرور ثم انقر على “تسجيل”.
- سيقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية على رقم هاتفك المسجل, فلابد من الإجابة عليها وإرسالها, وانتظر نتائج المسابقة.
عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية: ويتم الاشتراك بمسابقة الحلم عن طريق الإتصال أو إرسال رسالة نصية تحمل كلمة “Dream” أو كلمة “حلم” على الرقم الخاص ببلدك, وهذه الأرقام هي:-
- رقم التواصل من مصر 95450
- رقم التواصل من السعودية 650444
- رقم التواصل من الإمارات 6070
- رقم التواصل من الكويت 4141
- رقم التواصل من البحرين 94000
- رقم التواصل من عمان 90434
- رقم التواصل من العراق 2770
- رقم التواصل من فلسطين6750
- رقم التواصل من لبنان 008821622775627
- رقم التواصل من سوريا 1555 أو 1565
- أرقام التواصل الدولي 0088216101092 أو 00821622775627
بعد الاتصال على أحد هذه الأرقام يقوم أحد العاملين بالبرنامج بالرد عليك وتوجيه بعض الأسئلة إليك وبعد الإجابة عليها يتم دخولك السحب على الجائزة الكبرى, أما في حالة إرسالك لرسالة نصية يتم إرسال إليك أسئلة برسالة نصية, فأجب عليها وارسلها.
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