نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرقام الاشتراك بمسابقة حلم مع مصطفي اغا لجميع البلدان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مسابقة الحلم من أشهر المسابقات الموجودة بالوطن العربي والتي يقدمها الإعلامي مصطفى الآغا على قناة ام بي سي (MBC) الفضائية, فهي بمثابة الحلم لكل مشترك حيث يمكن للمشترك الحصول على جائزة بقيمة ربع مليون دولار أمريكي إن وقع عليك الاختيار دون أي تعب, كما أن لهذه المسابقة شروط معينة وطرق متعددة للتسجيل بها.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

طرح المشرفون على مسابقة الحلم العديد من الشروط اللازم توافرها في المشترك ليكون لديه فرصة للحصول على الجائزة الكبرى, وهذه الشروط:-

كون المتسابق يحمل جنسية أحد الدول العربية. بلوغ المتسابق السن القانوني. ألا يكون بينه وبين أحد العاملين بالمسابقة صلة قرابة. يجب الاشتراك بالمسابقة من خلال الأرقام المرادفة لدولتك التي تحمل جنسيتها . الإجابة على الأسئلة التي يطرحها البرنامج عبر رسالة نصية تظهر على هاتفك.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنك الاشتراك بمسابقة الحلم عن طريق طرق عديدة, وهذه الطرق هي:-

عبر تطبيق الحلم: ويتم الاشتراك من خلال الخطوات التالية:-

قم بتحميل التطبيق على هاتفك الأندرويد من جوجل بلاي أو من آب ستور إن كان هاتفك آيفون.

قم بعمل تسجيل دخول بعد تثبيت التطبيق على هاتفك.

اكتب رقم هاتفك وستصلك رسالة نصية بها كود لتأكيد دخولك للتطبيق.

ادخل كلمة المرور ثم انقر على “تسجيل”.

سيقوم البرنامج بإرسال رسالة نصية على رقم هاتفك المسجل, فلابد من الإجابة عليها وإرسالها, وانتظر نتائج المسابقة.

عبر المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية: ويتم الاشتراك بمسابقة الحلم عن طريق الإتصال أو إرسال رسالة نصية تحمل كلمة “Dream” أو كلمة “حلم” على الرقم الخاص ببلدك, وهذه الأرقام هي:-

رقم التواصل من مصر 95450

رقم التواصل من السعودية 650444

رقم التواصل من الإمارات 6070

رقم التواصل من الكويت 4141

رقم التواصل من البحرين 94000

رقم التواصل من عمان 90434

رقم التواصل من العراق 2770

رقم التواصل من فلسطين6750



رقم التواصل من لبنان 008821622775627

رقم التواصل من سوريا 1555 أو 1565

أرقام التواصل الدولي 0088216101092 أو 00821622775627

بعد الاتصال على أحد هذه الأرقام يقوم أحد العاملين بالبرنامج بالرد عليك وتوجيه بعض الأسئلة إليك وبعد الإجابة عليها يتم دخولك السحب على الجائزة الكبرى, أما في حالة إرسالك لرسالة نصية يتم إرسال إليك أسئلة برسالة نصية, فأجب عليها وارسلها.