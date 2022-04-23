خطوات شحن شدات لعبه ببجي موبيل 2022 عبر فودافون كاش وكيفية إضافة بيانات الفيزا

شحن ببجي فودافون كاش، أصبحت PUBG Mobile اللعبة الأكثر شعبية في العالم، احتلت المرتبة الأولى في ألعاب القتال سواء على الجوال أو الكمبيوتر، وذلك وفقًا لاتجاهات وتقديرات Google، من اللحظة التي تم إصدار اللعبة فيها، فقد انتشرت بعدها بشكل موسع في المنطقة العربية، وأصبحوا يبحثون كيف يلعبون، وكيف يمكنهم شحن شدات ببجي، واليوم سنتعلم كيفية شحن PUBG Mobile في مصر باستخدام Visa Vodafone Cash.

شحن لعبه ببجي موبيل عبر فودافون كاش

الكثير من هواة لعبة بابجي يجربون العديد من الطرق المختلفة لشحن اللعبة، وفي هذه الفقرة سوف تتعرف على كيفية تفعيل وتشغيل محفظة فودافون كاش من هنا، وشحن لعبة ببجي من خلال محفظة فودافون كما يلي:

أولًا: اطلب # 100 * 9 * لتحصل على Visa Vodafone Cash، ثم أدخل المبلغ الذي تريد سحبه من Visa – MasterCard

ثانيًا: سوف يطلب منك تأكيد إكمال العملية عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

ثالثًا: ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول تحتوي على معلومات التأشيرة (الرقم وتاريخ انتهاء الصلاحية وكلمة مرور).

من المهم ملاحظة أن بطاقات Visa المسحوبة من محفظة Vodafone Cash لها صلاحية مؤقتة، فهي صالحة لمدة 24 ساعة فقط.

إضافة بيانات الفيزا إلى Google Play

أولاً، افتح تطبيق متجر Google Play الرسمي.

ثانيًا: الضغط على قسم “طرق الدفع” في القائمة الجانبية للتطبيق كما هو موضح أدناه.

ثالثًا: بعد ذلك سينقلك إلى صفحة أخرى يمكنك من خلالها اختيار “إضافة بطاقة ائتمان أو خصم إلي، كما هو موضح باللغة الإنجليزية.

تكلفة شراء رويال باس في ألعاب PUBG

تبلغ تكلفة شراء موسم في اللعبة 600 UC، وسعر الشراء 10 دولارات، وتمنحك اللعبة 60 UC كهدية عندما يتم شحن هذه القيمة، يصبح إجمالي المبلغ 660 UC، وإذا كنت تواجه مشكلة في الوصول إلى الشدات في حسابك، فيرجى الاتصال بالدعم الفني داخل اللعبة PUBG.

تجدر الإشارة إلى أنك تستطيع الآن أن تشحن لعبة ببجي عن طريق رقم الاي دي الخاص بك بكل بساطة، وهناك أسعار متباينة مناسبة لكل الفئات، حيث في الإمكان أن تختار الأنسب بكل سهولة، هذه الخدم توفرها مجموعة من صفحات السوشيال ميديا، كل ما يتوجب عليك فعله هو أن تتصل بواحد من هذه المكاتب أو الشركات المسؤولة عن الشحن والتعامل معهم.