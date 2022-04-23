طريقة تحميل لعبه فورت نايت Fortnite بطريقة رسمية على جميع الهواتف الذكية والكمبيوتر

لعبة فورت نايت من أحد أهم الألعاب الإلكترونية التي جذبت العدي من الشباب وجميع الفئات العمرية، فهي لديها شعبية كبيرة وسط الشعوب العربية والعالم، كما تتمتع هذه اللعبة بالعديد من المميزات التي جذبت الكثير من الأشخاص للعب عليها والتعلق بها بشكل كبير، وايضا تتجمع العائلات للعب على اللعبة وتضيف أجواء تنافسية ومرح بينهم وفي هذا المقال سنوضح لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر وهاتفك المحمول بسهولة وبشكل مجاني فتابعونا لمعرفة الخطوات الدقيقة لتنجح في تحميلها.

كيفية تنزيل لعبة فورت نايت للأندرويد

يوجد طريقة سهلة تمكن كل محبين لعبة فورت نايت تحميل اللعبة على هاتفهم بكل سهولة وسوف نقدمها إليكم في النقاط التالية:

اولا: لابد من اتصال هاتفك بشبكة الإنترنت قوية.

ثانيا: قم بالدخول على تطبيق جوجل بلاي أو اب استور واكتب في مربع البحث بالمتجر لعبة فورت نايت.

ثالثا: ستظهر العديد من الإصدارات الخاصة باللعبة فورت نايت عليك اختيار أحدث إصدار لها.

رابعا: اضغط على كلمة تحميل اللعبة وانتظر عدة دقائق حتى ينتهي التحميل والتثبت واستمتع باللعب عليها.

خطوات تنزيل لعبة على جهاز الكمبيوتر

نقدم إليكم خطوات تحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر من خلال الخطوات التالية:

اولا: يقوم اللاعبين بفتح جهاز الكمبيوتر الخاص بهم والتأكد من جودة الاتصال بالإنترنت.

ثانيا: ثم يقوموا بالدخول على موقع جوجل والضغط على زر البحث وكتابة اسم اللعبة وهو فورت نايت بعدها الضغط على كلمة بحث.

ثالثا: بعد الخطوة السابقة ستظهر أمامك مجموع من الإصدارات الخاصة باللعبة فورت نايت، قم باختيار أحدث إصدار، واضغط على كلمة تحميل اللعبة وانتظر مدة خمس دقائق حتى ينتهي التحميل.

رابعا: بعد انتهاء تنزيل اللعبة اضغط على كلمة تثبتها في الملف الموضوع على جهازك وبعدها ادخل الإيميل التابع لك واستمتع باللعب عليها.

متطلبات تنزيل لعبة فورت نايت

هناك مجموعة من الأساسيات التي لابد من توافرها لتحميل اللعبة على جهازك ومنها الآتي: