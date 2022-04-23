نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل تأجيل جديد من كونامي وكيفية التحميل الرسمية بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل ، خيبة أمل كبيرة ينتاب محبي لعبة إي فوتبول 2022 موبايل. الذي ينتظرها عشاق ومحبي اللعبة حول العالم وبالأخص الوطن العربي. حيث قامت كونامي منذ عدة شهور أن اللعبة ستكون متاحة في الربيع الحالي 2022. ولقد عرضنا من قبل أن لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد والايفون وأنظمة الهواتف المختلفة. أنها ستكون متاحة يوم الثامن والعشرين من أبريل 2022 الحالي. وذلك بعد انتهاء فترة بيع اللاعبين بالنقاط والتي تتصدر قائمتها اللاعب مارادونا وبي ريكارد. وكلا منهما بعدد 5000 نقطة منفردة. حيث أن انتهاء هؤلاء اللاعبون في يوم 28 أبريل 2022. مما جاء توقعنا بأن لعبة بيس 2022 موبايل سوف تتاح في هذا اليوم. واليوم سوف نعرض عليكم الموعد النهائي ليتم نزول eFootball 2022 Mobile. وكيفية تحميل بيس 2022 موبايل بطريقة رسمية. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي التالي.

موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل

بعد أن كان لدينا بصيص من الأمل أن إي فوتبول 2022 موبايل ستكون متاحة يوم الخميس المقبل 28 أبريل 2022. ولكن ظهرت أيقونة هدايا بيس الأسبوعية من الكرة السوداء والكرة الذهبية. بأن نهاية صلاحية هذه الهدايا بعد 22 يوم من اليوم 23 أبريل 2022.حيث ستنتهي هذه المدة في السادس عشر من مايو 2022. وهو يوم الاثنين هذا موعد التحديث المنتصف أسبوعي. ومتوقع نزول إي فوتبول بيس 2022 موبايل في يوم 14 من مايو حتى 19 من مايو 2022. وذلك هو الموعد النهائي من كونامي لتنزيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد والايفون وأنظمة الهواتف المختلفة.

كيفية تثبيت eFootball 2022 Mobile

موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل في خلال 14 حتى 19 مايو كوقت نهائي. ولكن كيف سيتم تنزيلها على الجوالات للاستمتاع بها. حيث كونامي تقوم دائما بإصدار ألعابها عبر موقعها الرسمي أو المنصات الرسمية الأخرى. وعند إطلاق بيس 2022 موبايل ستكون متاحة على موقع كونامي حيث أي أن كان هاتفك. عند الدخول على موقع كونامي ويتم النقر على إي فوتبول بيس 2022 موبايل سيتم التحويل تلقائيا إلى الموقع الرسمي المخصص لكل هاتف. ثم النقر على تثبيت أو يتم الضغط على زر تحديث.

كيفية تحميل بيس 2022 موبايل للاندرويد

هناك العديد من طرق التحميل على الهواتف المختلفة وسيكون التحميل في موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل الرسمي. ويمكن بدلا من الطريقة السابقة يمكن أيضا الحصول على لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد من خلال الخطوات التالية.

أولا التأكد من الاتصال ببيانات الأنترنت.

كما يجب الدخول على أيقونة متجر جوجل. والبحث عن إي فوتبول 2022 موبايل . حيث ستكون بدون كلمة بيس. وهذا أول إصدار يتم فيه إلغاء كلمة PES.

. حيث ستكون بدون كلمة بيس. وهذا أول إصدار يتم فيه إلغاء كلمة PES. بعد البحث يتم الضغط على eFootball 2022 Mobile . حيث سيكون هناك زر التثبيت أو التحديث وفي كلا الحالتين يجب النقر على هذا الزر. ثم ننتظر لبضع دقائق حتى يتم التحميل على الهاتف.

. حيث سيكون هناك زر التثبيت أو التحديث وفي كلا الحالتين يجب النقر على هذا الزر. ثم ننتظر لبضع دقائق حتى يتم التحميل على الهاتف. والآن قم بفتح بيس 2022 موبايل وأربط حسابك ببريدك الإلكتروني. ليتم تسجيل بياناتك وترتيبك في اللعبة رسميا.

عزيزي المستخدم لقد أستعرضنا لكم اليوم موعد نزول إي فوتبول 2022 موبايل بشكل رسمي. كما أستعرضنا لكم أيضا كيفية تحميل eFootball 2022 Mobile. نتمنى لكم الاستمتاع باللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.