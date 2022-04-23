طريق شحن جواهر فري فاير مجاناً من الموقع الرسمي احصل على الجواهر برقم id free fire

لعشاق العاب الفري فاير نتعرف معا اليوم على موقع أكثر من رائع يمكن أن تحصل منه على الجواهر التي تعد من أكثر الأمور التي تؤرق اللاعبين حيث لم يتمكنوا من الاستمرار في اللعب وفتح العاب جديد بدون توفر هذه الجواهر، وتوضح اليوم من خلال موقعنا اسهل طريقة للحصول على الجواهر بإعداد كبيرة تمكنك من الاستمرار في العاب Free Fire، والوصول لأعلى المستويات في اللعب وذلك سيكون من خلال إحدى طرق تجميع الجواهر التي سوف نعرف عليها حيث يمكن أن يتعلم هذه الطريقة أي لاعب مبتدئ ولا تحتاج لخبرة كبيرة في عالم العاب الفري فاير، حيث يوفر لك موقع” أى هاك ” من خلال شحن 3 دولارات فقط عدد 340 جوهرة على الفور بكل سهولة وذلك عن طريق id الخاص بك والذي يعتمد عليه الموقع ويوفرلك هذه الجواهر من الموقع الرسمي بدون أي قرصنة، وسوف نوضح طريقة شحن الجواهر من الاي دي بكل سهولة اليوم.

شحن جواهر فري فاير من الموقع الرسمي مجانا

ويعد شحن جواهر الغرب فري فاير من خلال الأي دى من لموقع الرسمي بسيط، ليس به أي إجراء أن معقدة، حيث أكد أغلب مستخدمى العاب Free Fire أنهم قاموا ببعض الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها فيما بعض وحصلوا بالفعل على الجواهر بعد تطبيق هذه الخطوات :

أولاً يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي ثم الضغط على شحن جواهر

ثانياً يتم اختيار عدد الجواهر المطلوبة ثم اضغط ابدأ التهكير.

ثالثاً يتم كتابة بياناتك من الاسم وid الخاص بجهازك لربط حسابك بالموقع ومن ثم الحصول على الجواهر في حسابك.

رابعاً بعد تسجيل جميع البيانات التي يطلبها من الموقع سوف يتم شحن الجواهر في حسابك الخاص في اللعبة.

شحن فري فاير بالفيزا

سكنات فري فاير كما يمكن لمن يجد استخدام الطريقة السابقة اى صعوبة أن يقوم بالحصول على العدد الذي يرغب به من الجواهر في حسابك اللعبة وذلك من خلال القيام بشحن رصيد الجواهر في اللعبة عن طريق الفيزا، وذلك لا يحتاج لخطوات كثير لتطبيقه، حيث يمكن ذلك من خلال استعمالك للموقع الرسمى وإدخال رقم الفيزا الخاصة بك، ولكن في حالة أن كان اللاعب دون سن الثامنة عشرة ولم يتوفر لدية فيزا بنكية يمكنة عمل فيزا افتراضية وشحنها قبل استخدمها في الموقع من أجل شحن الجواهر وهذا سهل ومتوفر مجاناً، كما يمكن الشحن باستخدام الفيزا الخاصة باسم الأب.