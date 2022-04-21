أهم مواصفات آيفون 14 برو من آبل المنتظر

مواصفات هاتف آيفون 14 برو، تمكنت شركة أبل من تقديم أفضل وأجود الهواتف والالكترونيات التي جعلت الجميع يرغب في اقتناء هواتف الشركة حيث أصبحت آبل تمثل الصدارة في قائمة أفضل الهواتف بالنسبة للقيمة السعرية المقدمة بها هواتف آبل، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم من فترة لأخرى بتوفير أنواع جديدة من الهواتف بمزايا وخصائص مختلفة عن السابق تزيد من رغبة عملاء آبل في امتلاك الأنواع الجديدة من تلك الهواتف، وقد تم مؤخرًا الإعلان عن بعض تفاصيل هاتف آيفون 14 برو الجديد واتجه العديد من الأشخاص إلى البحث عن تلك الخصائص للتعرف عليها تابعوا معنا لمعرفتها.

الإصدار الأخير من آيفون 14 برو الجديد من آبل

قامت الشركة العالمية للالكترونيات والهواتف شركة آبل بالإعلان عن نسخة جديدة من الهواتف هي آيفون 14 وحاز أيفون 14 برو على إعجاب الكثير من الأشخاص نظرًا إلى المستوى الجيد بل الممتاز المقدم به الهاتف وكذلك الشكل المختلف الجديد الذي أرضى الجميع تقريبًا ويظهر بهذا الهاتف التطور والتقدم الكبير الذي تمر به الشركة منذ بدئها، وعما قريب ستقوم آبل بالإعلان عن موعد نزول آيفون 14 برو في الأسواق لكي يحق لجميع محبي أيفون امتلاك الهاتف والاستمتاع بالمواصفات والمزايا الخرافية الجديدة به.

مواصفات آيفون 14 برو الجديد من آبل

على الرغم من عدم طرح الهاتف الجديد من آبل حتى الآن ولكن هناك بعض التسريبات المنتشرة حول مزايا أيفون 14 برو التي يتمتع بها وساهم في نشرها الخبير التقني عبدالله السباعي وذلك من خلال الحساب الشخصي له على تويتر، وقد ذكر المواصفات التالية في الهاتف الجديد من آبل وهي: