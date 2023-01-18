انت الان تتابع خبر السعودية : أمر عاجل بإخلاء هذه المنازل فورا قبل بدء أعمال الهد وإزالة العشوائيات في مكة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اصدرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة قرار عاجل بإخلاء العقارات التي سوف يتم استهدافها بالإزالة في مرحلة اخيرة قبل الإزالة.

لهذا طلبت الهيئة من أصحاب العقارات الإخلاء سريعا، خصوصا في حي المسفلة في مكة المكرمة، وجاء هذا بذات التوقيت الذي حددته الهيئة الملكية لفصل الكهرباء والماء عن الحي، في المقال تقرأ التفاصيل.

إخلاء العقارات المستهدفة بالإزالة في حي المسفلة

أعلنت الهيئة الملكية لمكة المكرمة ببدء مرحلة الهدم و الإزالة لكل العقارات التي سجلت في الخطة وذلك لإعادة تطوير الكدوة في حي المسفلة، و ذلك في يوم 15 من شهر محرم الحالي وعام 1444 والموافق 13 من أغسطس 2022 من العام الميلادي، حيث بدأت الهيئة بعمليات انذرا متكررة كما أوجدت للسكان أماكن بديلة متميزة لحين الانتهاء من التجديد والتطوير من الحي، وقالت الهيئة أنه سوف يتم فصل المياه والكهرباء عن الحي قبل الهدم، كما حددت رقم تليفونآ 920066600 للاستفسار وكذلك خصصت الهيئة موقع إلكتروني لتواصل ملاك العقارات المستهدفة للإزالة.

ما هي أسباب هدم أحياء في مكة

تعدد الأسباب التي جعلت الحكومة السعودية تلجأ إلي هدم أحياء بأكملها لعلى من أهم تلك الأسباب:

ضيق شوارع الأحياء و تلاحم العقارات السكنية حيث يصعب على عربات الشرطة والمطافيآ و عربات الإسعاف الحركة لتلبية المهمة.

كانت كثرة الحوادث التي يقوم بها بعض الهاربين من القانون ومختبئين فيآ الأحياء العشوائيةآ سبب أساسي لفكرة الإزالة .

تقوم السعودية بتنفيذ قرار إخلاء العقارات المستهدفة بالإزالة الفقيرة حتى تقام بدلاً منها أحياء أكثر أدمية ذلك لتيق بالمواطن السعودي.

تزيل المملكة العربية السعودية بهدم الأحياء الفقيرةآ ذات الشوارع الضيقة لعمل أحياء حضارية ذات شوارع واسعة تسهل عمليات التفتيش والاستغاثة.

توجد في الأحياء العشوائية و في حي المسلفة مباني أيله للسقوط و هي خطر على المواطنين لهذا كان من الضروري إزاتها.

كان الحي يمر بمشاكل جديدة مثل النقص في البنية التحتية و الأمن ونقص في المدارس والمستشفيات.

تقوم المملكة العربية السعودية بإزالة الأحياء القديمة حتى تبني مجتمعات جديدة برؤية حضارية جديدة تتماشى مع رؤية المملكة لسنة 2030