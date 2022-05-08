السعودية تصدر قرار مفاجئ بترحيل كافة العمال الوافدين الذين يقومون بهذا الأمر أثناء عملهم!

حيث القت السلطات القبض على العمال عقب إرسال الشكاوى إلى وزارة التجارة السعودية، وذلك عبر مقاطع فيديو منشورة على وسائل السوشيال ميديا أظهرت أنهم يعبثون بعدادات ضخ الغاز حيث تم فتح تحقيق في الأمر.

ونشرت وزارة التجارة عبر تويتر، بيانا مشتركا من جانبها ووزارة الطاقة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تفيد بتفتيش عدد من محطات الوقود بعد تقارير عن ممارسات غير قانونية من عدد من المستهلكين

وكشفت التحقيقات عن أن بعض العمال استعادوا قراءات العدادات السابقة وقاموا بتعديلها إلى أعلى مستوى تسعير حيث قررا ترحيلهم نهائيا من المملكة حيث أن القرار سيشمل كل من يقوم بهذا الأمر اثناء عمله قي المحطه.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن استرجاع آخر 10 قراءات من مضخات الغاز للأغراض المحاسبية أو في حال وجود أي شكاوى أو بلاغات