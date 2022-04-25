الجوازات السعودية تصدر توضيحا هاما يتعلق بمدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة لأول مرة .. وهل يمكن تحويلها لإقامة؟

وكان آخر تلك التوضيحات هي مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة المتعددة لأول مرة، وهل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلي إقامة؟، وما تحمله التعليمات واللوائح المنظمة لهذا الأمر.

الجوازات وتأشيرة الزيارة المتعددة

وأوضحت المديرية بأن التعليمات الأساسية تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحيتها، لافتة في الوقت ذاته إلى أن التعليمات لا تُجيز تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، في الوقت الذي تشترط فيه المغادرة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار التأشيرة، في حين يُمكن الحصول على تلك الخِدْمَات وإنهائها عبر منصة أبشر الإلكترونية، أو من خلال خدمة تواصل التي تُجيب على كافة الاستفسارات.

طلب تمديد تأشيرة الزيارة

وأتاحت الجوازات خدمة إلكترونية تُمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة للاستفادة من البقاء بالمملكة عبر منصة أبشر، مع ضرورة توافر الشروط والضوابط التالية:

أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول.

أن يكوني متبقي على صَلاحِيَة التأشيرة أسبوع أو أقل.

عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

وجود الزائر داخل المملكة.

صَلاحِيَة جواز سفر الزائر.

دفع رسوم التمديد.

كيفية الحصول على الخدمة إلكترونيًا

تسجيل الدخول عبر منصة أبشر.

كتابة اسم المستخدم والرمز السري.

كتابة كلمة التحقق المرئي.

اختر خِدْمَات الجوازات من قائمة الخِدْمَات الإلكترونية.

ثم الذَّهاب إلى خدمة تمديد تأشيرة زيارة.

أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة.

ثم القيام سداد الرسوم.

ثم تقديم الطلب