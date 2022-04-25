انت الان تتابع خبر السعودية: تفاصيل قضية أبكت جميع من في المحكمة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - في حديث له مع صحيفة "سبق"، روى القاضي السابق في محكمة صبيا بالسعوية، الشيخ خالد بشير محمد معافا، قضية ناظرها بين أشقاء مسنين لرعاية أمهم المقعدة، مؤكدا انها من المواقف التي لا تنسى.

وأشار القاضي انه ناظر دعوى مقامة من أخوين وأختهما ضد أخيهما الرابع، وجميعهم أعمارهم فوق الستين، ذكروا أن والدتهم مقيمة في منزل أخيهم المدعى عليه، وقد كانوا يزورونها يوميا، لكن بعد ان تزوج أخوهم زوجة ثانية في محافظة أخرى، أصبحوا لا يستطيعون زيارة والدتهم إلا يوما بعد يوم، إذ لا يستطيعون زيارة والدتهم في اليوم الذي يكون أخوهم عند زوجته الثانية، لأنهم يرفضون دخول البيت دون وجود أخيهم فيه.

هذا ولم يصبر الأبناء المسنون عن والدتهم، ولم يتقبلوا أن يحرموا من والدتهم ورؤيتها يوما بعد يوم، وطالب الإخوة بانتقال والدتهم من بيت أخيهم إليهم ليكون لهم نصيب من برها والقيام على شؤونها"، وبالمقابل لم يقبل أخوهم أن يتنازل عن سكن والدتهم معه وانتقالها لإخوته.

وأكمل الشيخ معافا ان الأخ كان يقبل رؤوسهم واحدا واحدا ويبكي ويقول لهم: "لا تفقعوا عيني.. لا تطفئوا نور بيتي"، لكنهم رفضوا حرمانهم من رؤية أمهم كل يوم، فضجت المحكمة بالبكاء"، وعلى الفور طلب القاضي حضور الأم، فأحضرها الابن وهو يقود كرسيها المتحرك، وتم سؤالها عن المكان الذي ترغب السكن فيه، فنظرت إليهم جميعا وكان جواب الأم الحنون على أولادها المسنين: "كلهم عيوني وما أفضل واحدا على الثاني".

وأوضح القاضي السابق انه وبعد محاولات ونقاش بين الإخوة، الذين يريدون البر بوالدتهم، انفرجت الأزمة بعدما التزم الأخ الذي تسكن أمه في منزله أن يتواجد شكل يومي من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء في المنزل ليتمكن إخوته زيارتها

بعدها قاموا جميعا يقبلون رؤوس بعض وأخذوا معهم أمهم وخرجوا، وأشار القاضي السابق انه ما زال يتذكر دموع الرجل على خده ولحيته والأخوة الذين يحاربون حتى يبرون بوالدتهم، وحرج الأم وكلماتها اللطيفة التي شملت الجميع بحنانها.