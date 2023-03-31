انت الان تتابع خبر فتاة سعودية تخرج عن صمتها وتكشف بكل صراحة ما يحدث بالإجبار مع الوافدين بعد استقدامهم للمملكة .. تفاصيل صادمة! والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت سيدة سعودية عن معلومات صادما عن الكفلاء الذين يمارسون تصرفات غير انسانية تجاه العمالة الوافدة الاجنبية من خارج المملكة.

حيث وضحت ان الكفلاء يستقدمون العمالة الى داخل البلد ولا يوفرون لهم العمل وايضا يلزموهم باستخراج الاقامة ودفع كل الرسوم وهذا ما يجعلهم يعانون بشدة بعد قدومهم السعودية.

وقد جاء كلام هذه السيدة السعودية في مقطع فيديو حيث قالت أن استخراج الإقامة وتجديدها يفترض ان يدفعها الكفيل وليس العامل،لان الكفيل هو المسوال الاول بعد ما استقدمة لارضي المملكة حيث يجب ان يتحمل تكاليف الإقامة والتأمين وتوفير العمل، واذا اغلقت المؤسسة أو المحل يقوم بنقل العامل على كفالة شخص آخر أو يقوم بإعادته إلى أهله. وقالت السيدة ان الكفلاء الذين يطلبون من العامل دفع مبلغ مالي نهاية كل شهر مقابل السماح له بالعمل في مكان آخر غير انساني ولا هذا الفعل محرم شرعا لما فيه ظلم .

وقد اعلنت الإدارة العامة للجوازات بالسعودية في وقت سابق عن توقيع عقوبات صارمة على أصحاب العمل بالسعودية وذلك عند سماح للكفيل او العامل أو الموظف بالعمل خارج نطاق عمل الكفيل أو لحساب العامل الشخصي وهذه العقوبات متمثله في الاتي حبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر. غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

منع صاحب العمل من استقدام عمالة أجنبية لمدة 5 سنوات.

الموارد البشرية تفرض رسوم إضافية على صاحب العمل (الكفيل) اعلنت وزارة الموارد البشرية في بيان لها عن أنه يتوجب على صاحب العمل أو الكفيل دفع رسو تغيير منهة العامل الأجنبي، ويضاف ذلك الحق لجملة حقوق العامل الأجنبي بالمملكة والموضحة عبر قانون العمل لا يحق للعامل أو صاحب العمل تغيير المهنة المدونة في رخصة العمل إلا من خلال اتباع الإجراءات القانونية.

يتحمل صاحب العمل تكاليف رسوم استقدام العمالة.

ثم يتحمل أيضاً رسوم الإقامة. كما يتحمل صاحب العمل تكاليف استخراج رخصة عمل العامل.

يتحمل صاحب العمل تذكرة سفر العامل لبلده ذهاباً وإياباً.

حق العامل في تقديم استقالته بأي وقت، وإذا رجع في قراره هذا من حق صاحب العمل.